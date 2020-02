Eckenrförde : Siedlergemeinschaft: Frauengruppe spendet für die Jugendfeuerwehr

Fleißig war die Frauengruppe und hat eifrig gestrickt, genäht und gekocht. Der Verkaufserlös geht an die Jugendfeuerwehr.

von Arne Peters

03. Februar 2020, 08:26 Uhr

Eckernförde | „Socken gehen immer“, sind sich Gudrun Vanselow und Waltraud Tietze von der Siedlergemeinschaft Eckernförde einig. Jedes Jahr ist die Nachfrage beim Weihnachtsbasar der Frauengruppe nach selbstgestrickten Socken und Strümpfen groß, ebenso nach Mützen, Schals, Handschuhen, Decken, Weihnachtsdekoration und Marmeladen. Die zehn Frauen der Gruppe tun, was sie können, um der Nachfrage gerecht zu werden, stricken, häkeln und sticken über das ganze Jahr, was das Zeug hält, um am Ende den Erlös einer gemeinnützigen Organisation spenden zu können. In diesem Jahr konnte sich die Jugendfeuerwehr über 500 Euro freuen.

Mit dem Geld kann der Feuerwehrnachwuchs einen Ausflug, eine Feier oder einen Grillabend finanzieren, denn neben regelmäßigen Übungen soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Ganz nebenbei hat das laut Jugendfeuerwehrwart Thorsten Schweikert noch einen weiteren Effekt: Durch gemeinsame Aktionen festigt sich die Gruppe. Die Ausrüstung stellt die Stadt Eckernförde zur Verfügung. Zurzeit zählt die Jugendfeuerwehr 28 Mitglieder, 30 können aufgenommen werden.