Seniorenfahrt auf den Balkan

von Gernot Kühl

16. Juli 2019, 11:38 Uhr

Eckernförde | In diesem Jahr hat der Senioren-Förderverein noch eine besondere Reise in die Balkanstaaten vor. Die einwöchige Flugreise vom 29. September bis 6. Oktober führt durch die Staaten Nordmazedonien, Albanien und Montenegro. Eine sehr vielfältige, attraktive Landschaft zwischen Adria und Albanischen Alpen erwartet die Teilnehmer dieser Reise. Nach Abschluss der Busrundfahrt besteht die Möglichkeit, auf einer einwöchigen Schiffsreise ab Dubrovnik die vielfältige Inselwelt entlang der kroatischen Adriaküste kennenzulernen. Da es noch wenige Restplätze gibt, können sich Interessenten bei Karl-Heinz Rüter im Büro des Senioren-Fördervereins in Haby, Tel. 04356/1478, melden, um das Reiseprogramm anzufordern und Informationen zu erfragen.