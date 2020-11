Seltenes Zusammentreffen

Zwei Fregatten des neuen Typs der „Baden-Württemberg“-Klasse begegneten sich in der Eckernförder Bucht vor Surendorf

von Torsten Peters

08. November 2020, 17:44 Uhr

Schwedeneck | Dass sich gleich zwei Fregatten des neuen Typs der „Baden-Württemberg“-Klasse in der Eckernförder Bucht bei der Erprobung präsentieren, zeigte sich in der vergangenen Woche in der Eckernförder Bucht vor Surendorf.

Neben der in der Erprobung befindlichen Fregatte „Sachsen-Anhalt“ (F 224) zeigte sich zugleich auch die Fregatte „Rheinland-Pfalz“ (F 225) parallel neben der „Sachsen-Anhalt“ und nahm danach wieder Kurs in Richtung Skagerrak.

Nach Angaben der Deutschen Marine soll nach den noch zu erbringenden Funktionsnachweisen die dritte Fregatte der „Baden-Württemberg“-Klasse 2021 in Dienst gestellt werden.

Bis Ende nächster Woche steht bei der vierten Fregatte der „Baden-Württemberg“-Klasse, der „Rheinland-Pfalz“, die Erprobung des Einsatzsystems auf dem Prüfplan. Im Anschluss soll die 149 Meter lange und 19 Meter breite Fregatte, die künftig neben dem 127-Millimeter-Geschütz und Revolverkanonen auch über Seezielflugkörper des Typs „RGM-84 Harpoon“ mit zwei Vierfach-Startern (Reichweite bis 140 km) sowie über ein flugkörperbasiertes Nahbereichverteidigungssystem des Typs „RIM 116 Rolling Airfram Missile“ besitzt, wieder den künftigen Heimathafen in Wilhelmshaven anlaufen. Von dort soll noch vor Weihnachten das Anschießen von Rohrwaffen in der Nordsee erfolgen.

Im neuen Jahr ist die weitere Erprobung vorgesehen. Geplant ist die Übergabe der Fregatte an das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) im Juli 2021 und an die Marine voraussichtlich drei Monate später.

Dieser Fregatten-Typ wurde speziell für die heutigen und künftigen Einsatzszenarien der deutschen Marine entwickelt. Außer für die Aufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung sind die Schiffe ebenfalls in der Lage, internationale Konfliktverhütungen, Krisenbewältigungen sowie Eingreif- und Stabilisierungsoperationen wahrzunehmen. Das Schiff erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 28 Knoten (52 km/h) bei einer Verdrängung von bis zu 7000 Tonnen.

Bis zu 50 weitere Krisenreaktionskräfte können die Stammbesatzung von 120 Soldaten ergänzen. Die Einsatzdauer des Schiffes kann bis zu 24 Monate umfassen. Zwei Bordhubschrauber des Typs „Sea Lynx“ können nach Angaben des Marineportals auf dem Schiff mitgeführt werden. Mittelfristig soll jedoch ein Nachfolgemodell des Hubschraubertyps folgen.

Die Arbeitsgemeinschaft „Arge F125“ setzt sich zusammen aus dem federführenden Unternehmen ThyssenKrupp Marine Systems sowie der Bremer Friedrich Lürssen Werft. Die Fertigung der Vorschiffe erfolgte auf den Werften der Friedrich Lürssen Werft in Bremen und Wolgast. Die Fertigung der Hinterschiffe, der Zusammenbau der Schiffshälften sowie die weitere Endausrüstung erfolgten auf der Hamburger Werft Blohm und Voss Shipyards.