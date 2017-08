Elisabeth Braatz : Seit 66 Jahren im Sozialverband

vergrößern 1 von 2 Foto: Haase 1 von 2

Gleich doppelten Grund zum Feiern gab es gestern für die Seniorin Elisabeth Braatz: Die Bewohnerin des St.-Martin-Seniorenheims feierte neben ihrem 96. Geburtstag auch ihre 66- jährige Mitgliedschaft im Sozialverband Deutschland Ortsverband Eckernförde.

Grund für ihren Beitritt im Jahr 1951 war der Tod ihres Ehemannes, der 1945 im Krieg fiel. Als Witwe und Mutter von zwei Kindern, hatte Braatz keine Möglichkeit für den Lebensunterhalt ihrer Familie aufzukommen. So blieb ihr, wie vielen anderen Frauen zu der Zeit auch, nur der Weg zum „Reichsbund“, wie der Sozialverband damals noch hieß. Er half bei der finanziellen Versorgung der Kriegswitwen, unter anderem indem er die sogenannte Kriegsrente beantragte. In den folgenden Jahren arbeitete die gebürtig aus Kosel stammende Elisabeth Braatz zusätzlich zur Kriegsrente bei einem Bauern im Ort, später half sie auch in einer Gärtnerei aus. Sie sah dennoch nie einen Grund aus dem Sozialverband auszutreten. Stattdessen nutzte sie gerne und oft die Möglichkeit zu diversen Veranstaltungen des Vereins zu gehen.

Zu den gestrigen Gratulanten gehörten neben Tochter Erika Braatz und Pastor Rainer Kluß auch Dietmar Woyth (Schatzmeister) und Bernd Wiese (Vorsitzender) des Sozialverbands Deutschland Ortsverband Eckernförde. Sie wollten es sich nicht nehmen lassen dem Geburtstagskind persönlich zu gratulieren: „Es kommt nicht oft vor, dass wir Mitgliedern gleichzeitig zum Jubiläum und zum Geburtstag gratulieren können“, sagt Dietmar Woyth. Die beiden Männer überreichten der Jubilarin einen großen Blumenstrauß sowie eine Schachtel Pralinen als Geschenk.

Bei Mitgliedern, die 90 Jahre und älter sind, habe man nicht mehr oft die Gelegenheit, sie zu ehren. Deswegen komme man als Vertreter des Sozialverbands Deutschland Ortsverband Eckernförde dann auch persönlich zu den jeweiligen Jubiläen vorbei, weiß Bernd Wiese.

