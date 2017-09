Freiwillige Feuerwehr : Seit 40 Jahren im Dauereinsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: brien 1 von 1

26.Sep.2017

Bevor auf dem Feuerwehrball der Feuerwehr Altenhof das Tanzbein geschwungen wurde, war im Restaurant des Golf Clubs Altenhof die Zeit für die Ehrung eines verdienten Mitglieds der Feuerwehr gekommen. Claus-Guntram Henning vom Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde ehrte den Altenhofer Gemeindewehrführer Siegfried Brien für 40 Jahre in der Feuerwehr mit dem Brandschutzehrenzeichen am Bande in Gold. Henning lobte Brien für seinen jahrelangen Einsatz für die Ausbildung auf Amtsebene und hob zudem einige Ämter hervor, die Brien in den vergangenen 40 Jahren schon inne hatte.

Derzeit ist Siegfried Brien Wehrführer in seiner Heimatgemeinde Altenhof, stellvertretender Kreispressewart und dazu zweiter stellvertretender Amtswehrführer. Henning: „Das bedeutet, dass der Pieper und das Telefon des Öfteren klingeln.“ Auch Bürgermeister Andreas Moll dankte Brien für sein Engagement. Der Geehrte bedankte sich bei seiner Familie und insbesondere bei seiner Frau Anne für die Unterstützung – schließlich ist er bei gleich drei Ämtern sehr oft in Sachen Feuerwehr unterwegs. Außerdem hob Siegfried Brien die gute Zusammenarbeit innerhalb der Wehr und mit der Gemeinde Altenhof hervor. „Altenhof ist mein Zuhause und wird es immer bleiben.

Im Rahmen des Feuerwehrballs wurde darüber hinaus eine Tombola veranstaltet, deren Erlös dem „Ronald Mc Donald Haus“ in Kiel, einer Kinderhilfe-Einrichtung, zu Gute kommt. Aus dem Losverkauf ergab sich eine Spendensumme von 863 Euro.