Seit einer Generation verantwortlich : Seit 30 Jahren der Mann für den Volkstrauertag

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 20.Nov.2017 | 05:34 Uhr

Ohne Hans-Joachim Petrick läuft nichts am Volkstrauertag im Ostseebad. Zum 30. Mal hat der 56-Jährige gestern die Gedenkfeier für die gefallenen Soldaten sowie für die Opfer von Krieg und Vertreibung organisiert. Jedes Jahr wird anlässlich des Volkstrauertages in Eckernförde eine Gedenkfeier abgehalten. Da der jeweilige amtierende Bürgermeister stets der Vorsitzende des Ortsverbands des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und somit auch der Veranstalter ist, organisiert die Verwaltung, genauer das Hauptamt, die Gedenkfeier. Zuständig ist dort seit 30 Jahren Hans-Joachim Petrick. „Mein Engagement ist vielleicht etwas ungewöhnlich gewachsen“, erklärt der gebürtige Eckernförder, der ganz bescheiden im Hintergrund die Fäden zieht. „Mein Amtsvorgänger hat mich früh in seine Geschäfte eingeführt“, erinnert er sich. 26 Jahre alt sei er damals gewesen. Da stellt sich die Frage, ob für einen derart jungen Mann die Kriegsgräberfürsorge überhaupt ein Thema war. Durch seinen Vater, der bereits mit 18 Jahren als Soldat beim Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde, hat Petrick eine persönliche Verbindung zum Thema Krieg. Sein Vater hatte Glück, nach Einsätzen in Norwegen, Russland und an der Westfront geriet er zwar in Gefangenschaft, aber er übelebte. Und erlebte auch noch das Engagement seines Sohnes für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, das er sehr begrüßte. Eines kann Hans-Joachim Petrick aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung sagen: „Der Besuch an den Gedenkfeiern nimmt langsam wieder zu.“ Nach starken Einbrüchen scheinen jetzt auch die Bürger wieder mehr Interesse aufzubringen. Mit dem Volksbund ist der Eckernförder schon lange vertraut. Schon als Schüler des Berufsbildungszentrums (BBZ) hat er gemeinsam mit einem Soldaten an der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge teilgenommen. So wie das auch heute noch geschieht. Am Mittwoch, 22. November, werden wieder Soldaten und BBZ-Schüler gemein- sam in den Straßen und an den Haustüren Geld sammeln.

