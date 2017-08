Faszination im Kurpark : Seine Greifvögel wollen kuscheln

vergrößern 1 von 3 Foto: Karkossa-Schwarz 1 von 3





Völlig ruhig und gelassen sitzt die Weißgesichtseule auf der Hand von Angelika Bernard. Die 68-Jährige sitzt im Rollstuhl. Sie ist der erste Gast, dem Falkner Achim Häfner eine Eule auf die Hand setzt. Merlin hält auch still, als die Surendorferin ihn vorsichtig streichelt. „Die Menschen werden ruhig und entspannen sich, wenn sie mit meinen Eulen kuscheln“, sagt Häfner. Besonders schwerstkranke, behinderte und sterbende Menschen schätzen die intensive Begegnung mit den Eulen.

„Ich bin nur der Fahrer, die Stars sind meine Vögel“, begrüßte der 57-Jährige gestern Nachmittag knapp 500 Zuschauer an der Kurmuschel. Auf Einladung der Eckernförde Touristik&Marketing GmbH stellte er sechs seiner Vögel vor. Zu Hause in Neustadt an der Weinstraße hält der Falkner insgesamt 35 Greifvögel, von Eulen bis Adler. Häfner zeigt keine Flugshow – seine Tiere sind Therapievögel, mit denen Kuscheln ausdrücklich erlaubt ist. Er besucht mit ihnen Schulen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen, Altenheime, Krankenhäuser und Hospize. „Ich bin kein Therapeut“, sagt der gelernte Stuckateur, aber er habe erfahren, dass die Menschen ihm und vor allem seinen Vögeln vertrauen. Er selbst habe vor über 37 Jahren ein Kind verloren, eine Erfahrung, die ihn geprägt habe. Bereits als 14-Jähriger ist Häfner mit der Falknerei in Berührung gekommen, bei einem Jäger und Falkner hat er ausgeholfen – er wurde Häfners Mentor.

Als Stuckateur hat er in einer evangelischen Stiftung gearbeitet, die auch Behinderte betreute – seine kleinen Eulen, die er stündlich füttern musste, hatte er stets dabei. Eines Tages bat einer der Bewohner Häfner, ihm seine Eulen zu zeigen – das war die Stunde, in der er spürte, dass seine Vögel eine beruhigende Wirkung auf Menschen haben. „So wurde mein Hobby zum Beruf“, erklärt er. Dass seine Beutegreifer auf Menschen eine so große Faszination ausüben, kann er erklären: „Greifvögel sind unnahbare Tiere. Und jetzt kommt eine Schleiereule, die mit einem kuschelt.“

Rund acht Monate im Jahr ist der selbsternannte „Falkner der Herzen“ mit seinen Vögeln bundesweit unterwegs. „Es geht nicht ums Fliegen, sondern ums Kuscheln“, macht er gleich zu Beginn der Show klar und stellt seine Vögel einzeln vor. Dass die Tiere ihm absolut vertrauen, zeigen die Schleiereule Asterix und der Sibirische Uhu Frodo. „Die Leibspeise des Uhus ist die Schleiereule“, erklärt Häfner – und trotzdem lässt Asterix sich auf Frodos Rücken setzen. Im Anschluss an die Show gesteht eine kranke Frau dem Falkner unter Tränen, wie sehr die Vögel sie berührt hätten – Häfner umarmt sie einfach und setzt ihr eine Eule auf die Hand. Minutenlang sitzt die Frau da und entspannt sich zusehends.

Wer den Falkner verpasst hat, kann ihn am Sa (11.30-23 Uhr ) + So (10-18 Uhr) auf dem Mittelaltermarkt „Buntes Kammerspektakel“ auf Gut Ludwigsburg (Waabs) sehen.

von sks

erstellt am 17.Aug.2017 | 12:16 Uhr