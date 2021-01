Grundschule Fleckeby : Sein Zeugnis holte Matti persönlich ab, gelernt hat er im Distanzunterricht

Schulleiterin Svea Hörrmann und Team ist es gelungen, im virtuellen Klassenraum eine kindgerechte Tagesstruktur zu schaffen.

Fleckeby | „Genießt die Zeit, bis Frau Salzer in den Raum kommt. Sverre, hast du noch eine Frage?“ Die Kinder haben noch fünf Minuten Zeit, bis die Englischlehrerin den Raum betritt. Was sich nach dem ersten Hören wie eine alltägliche Präsenzstunde in einer Schule ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.