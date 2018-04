Sehr speziell: Schule auf mexikanisch

Die 16-jährige Eckernförderin Janne Brückner ist Austauschschülerin in Mexiko und berichtet über ihre Schulerfahrungen

von shz.de

05. April 2018, 11:51 Uhr

Viele neue Erfahrungen sammelt derzeit die 16-jährige Eckernförder Schülerin Janne Brückner im Rahmen ihres einjährigen Aufenthalts in Mexiko. Sie lebt in Guadalajara. In ihrem ersten Bericht hat Janne am 28. Dezember 2017 über ihre ersten Eindrücke in Lateinamerika geschrieben, unter anderem auch über das Schwimmen mit großen Meeresschildkröten am Strand von Puerto Vallarta an der mexikanischen Pazifikküste. Oberstes Ziel des Auslandsjahres ist es, Spanisch zu lernen und gleichzeitg eine neue neue Kultur kennenzulernen. In ihrem zweiten Bericht schreibt die junge Eckernförderin über ihre schulischen Erfahrungen. Dort, so Janne, zeigen sich die Unterschiede zu Deutschland sehr deutlich. Hier ihr Bericht:



Das Schuljahr ist ähnlich unterteilt wie an meiner Schule in Eckernförde, das Schuljahr besteht aus zwei Semestern. Diese sind jeweils in drei Terms eingeteilt. Ein Term dauert vier Wochen. Die ersten drei Wochen wird nur in die Notizbücher geschrieben und schnell irgendwas von irgendwelchen Präsentationen der Lehrer kopiert. Danach sind für drei bis fünf Tage Examen oder Projekte. Jedoch gibt es viele Möglichkeiten, um extra Punkte für die Examina zu sammeln, dadurch ist es fast unmöglich, durchzufallen. Unter anderem konnte man einen Truthahn für Thanksgiving aus Pappe basteln, am Valentinstag auf Schokoladenjagd gehen und die Beute bei den jeweiligen Lehrern gegen Punkte eintauschen oder ein Weihnachtsgeschenk kaufen, das anschließend an ärmere Kinder verteilt wird – was an sich ja eine super Idee, zugleich aber auch merkwürdig ist, wenn man deswegen dann sein Examen ‘besteht’ oder gute Noten bekommt. Denn die Optionen, Punkte zu bekommen, haben größtenteils gar nichts mit dem Unterrichtsstoff zu tun. Von der Schule aus hat man z.B. das Angebot, einen neuntägigen Ausflug in die USA zu machen, der 3000 Euro kostet. Man würde dann am Wochenende vor dem Examen wiederkommen. Der Bonus ist, dass man das Examen aber nicht machen muss, weil man für den Ausflug ja bezahlt hat. So kommt es, dass einige dann nur deshalb mitfahren, um das Examen nicht machen zu müssen. So läuft das hier in meiner Schule, ganz schön lustig!



Unterricht in Uniform





In meiner neuen Gastfamilie kann ich etwas länger schlafen als vorher – bis kurz vor 7 Uhr. Ich werde von einem Freund aus meiner Klasse mitgenommen. Die Schule beginnt um 7.30 Uhr – jedenfalls sollte sie das. Da die meisten Mexikaner aber ihre eigene Uhrzeit haben, kommen die meisten, inklusive mir, erst 15 Minuten später. Dass die Leute sich hier immer alle Zeit der Welt lassen, ist schon mal eine Sache, die komplett anders ist. Somit beginnt der eigentliche Unterricht erst um 8 Uhr mit zwei Stunden Sport. Danach fängt der richtige Schultag an mit Fächern wie Business, Englisch und Mathe. Physik, Chemie und Biologie wird in meiner Klasse gar nicht unterrichtet. Da die Arbeitsmoral in der Klasse auch komplett anders ist, sind strenge Regeln wirklich nötig. Ob sich die Schüler dann daran halten, ist eine andere Sache! Regelmäßig wird geprüft, ob es in den Klassenzimmern friedlich und ohne Prügeleien zugeht, und ob alle ihre Uniform tragen, die aus einer Jogginghose und einem Sport-T-Shirt mit dem Schullogo besteht. Nach dem Unterricht muss die Arbeit der jeweiligen Stunde mit einer Unterschrift versehen werden. Jedoch kontrollieren die Lehrer keineswegs den Inhalt. Meistens werden während des Unterrichts Bilder von den Lösungen der Lehrer verschickt. Ganz „zufällig“ sind alle dann mit dem Arbeitsmaterial für zwei Schulstunden nach zwei Minuten fertig.



Keine klare Linie





Ja, das ist immer wieder lustig, mitzubekommen, wie der Unterricht abläuft, wenn keinen interessiert, was der Lehrer sagt und alle Musik hören, reden, schlafen oder lautstark telefonieren. Dem einen Lehrer fällt es gar nicht mal auf, den anderen interessiert es nicht, und der dritte kann sich nicht durchsetzen. Bei einem Lehrer ist es kein Problem, wenn man einfach zu spät oder sogar fast am Ende der Stunde in den Klassenraum hereinplatzt, beim anderen jedoch wird die Tür des Klassenraums punktgenau abgeschlossen, und man muss draußen warten. Bei einem anderen Lehrer darf man aufstehen, um zum Mülleimer zu gehen und die Antworten laut durch die Klasse brüllen, bei einem anderen Lehrer ist das absolut verboten. Auch darf man bei einigen Lehrern selbst aussuchen, mit welchem Stift man schreiben möchte, andere Lehrern sagen genau, mit welcher Farbe man auf welcher Linie zu schreiben hat. Im Business- und Psychologieunterricht kann man während des Unterrichts skypen, mit Lautsprecher telefonieren oder Selfies mit den Lehrern machen. Im Englischunterricht darf das Handy nicht mal zu sehen sein. Die Regeln variieren hier von Lehrer zu Lehrer sehr stark.

Nach meinen letzten Stunden geht es für mich anschließend zum Tochito-Training (American Football) in der Schule und dann um 18 Uhr endlich nach Hause. Auch wenn die Schule an sich nicht anspruchsvoll ist, fiel es mir am Anfang doch schwer, immer aufmerksam zu sein und die Sprache zu verstehen. Denn abgesehen von „Hola” konnte ich noch gar kein Spanisch. Jetzt aber läuft es richtig gut mit der Verständigung.

Und trotzdem ist es nicht immer ganz so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Denn vor allem am Anfang gab es viele Sachen, die ich erfragen und um die ich mich kümmern musste. Wenn ich abends von der Schule nach Hause komme, koche ich mir mein Essen zum Beispiel selbst, bereite alles für den nächsten Schultag vor und wasche meine Wäsche. Nicht zu vergessen: Schwimmen gehe ich auch noch – ein Muss auf meiner täglichen „To Do-Liste”.

Ich schlafe zumeist schon, wenn meine Familie abends – teilweise erst um 23.30 Uhr – isst. Der wenige Schlaf und die ungewohnten Zeiten waren eine echte Herausforderung, aber daran - wie an die vielen anderen Besonderheiten hier in Mexiko – habe ich mich jetzt gewöhnt!