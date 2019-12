Seglerball Eckernförde : Segler laden zum Tanz unter dem Motto „Paris – oh là là“

Am 1. Februar steigt das Event in der Stadthalle. Karten sind ab sofort bei der Agentur Ostseedesign zu bekommen.

Eckernförde | Die Stadt der Liebe liefert das Motto des Seglerballs am Sonnabend, 1. Februar 2020. Unter der Überschrift „Paris – oh là là“ organisiert das Team um Kirsten Bülowius und Viola Blankenhagen das Tanz-Event, das in Eckernförde Tradition hat und dann schon zum 68. Mal in dieser Form stattfindet. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher ab 19 Uhr.

Dem Motto entsprechend dürfen sich die Ballgäste auf ein besonderes Ambiente in dem großen Saal der Stadthalle freuen. Für das Musikprogramm ist die Band „Prestige“ wieder verantwortlich. Sie spielt alles – von Standard bis Lateinamerikanisch. Musikwünsche der Ballgäste nimmt sie wieder gerne entgegen. Der Fotograf „Rockstein“, Nico Hinrichs, wird für erstklassige Fotos der Gäste sorgen. Fehlen darf auch nicht das Seglerball-Trio, das beim 67. Seglerball seine Premiere hatte und mit viel Applaus und Lob gefeiert wurde. Auch das beliebte Quiz, bei dem etliche Preise zu gewinnen sind, steht auf dem Programm.

Der Eintritt beträgt 30 Euro. Auszubildende und Studierende zahlen 15 Euro. Eintrittskarten sind ab sofort bei der Agentur/ Firma Ostseedesign in der Noorstraße 7 erhältlich. Reservierungen sind nach Auskunft der Veranstalter nicht möglich.