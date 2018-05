von Gernot Kühl

08. Mai 2018, 00:00 Uhr

Die Eckernförder Bucht ist ein Paradies für Segler. Berühmt ist die Aalregatta, die in diesem Jahr am 16. und 17. Juni zum 125. Mal ausgetragen wird. Zum Jubiläum werden 400 Yachten erwartet. Kiel-Eckernförde-Kiel zum Auftakt der Kieler Woche bietet neben spannenden Regatten und einem dicht an dicht mit Segelyachten gefüllten Hafen auch ein großes Fest.