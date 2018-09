DGzRS : Seenotretter üben vor Eckernförde

100 Menschen, zwei Seenotrettungskreuzer und Seenotrettungsboote sind am Freitag und Sonnabend vor Eckernförde in Aktion.

von Arne Peters

12. September 2018, 16:56 Uhr

Die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) veranstaltet am Freitag und Sonnabend, 14. und 15. September, vor Eckernförde eine große Übung: Bei der „Sarex“ (Search and Rescue Exercise, Such- und Rettungsübung) müssen die Teilnehmer Schiffbrüchige suchen und retten, Verletzte versorgen und Havaristen schleppen. Die Besatzungen trainieren vor allem die Koordinierung gemeinsamer Einsätze. Insgesamt nehmen rund 100 Menschen an der Übung teil. Mit dabei sind zwei Seenotrettungskreuzer und sechs Seenotrettungsboote der DGzRS sowie das Bundespolizeiboot „Prignitz“ und ein Arbeitsboot vom Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW).