Eckernförde : Seenotretter im Dauereinsatz

Zwei Tage lang übten die Seenotretter mit einem Dutzend Boote und 90 Teilnehmern auf der Eckernförder Bucht.

von shz.de

17. September 2018, 09:59 Uhr

Zwei Schiffe kollidieren, Wasser dringt ein, es gibt Verletzte, einige Besatzungsmitglieder sind über Bord gegangen. Für die Rettung der Betroffenen ist jetzt jede Minute wichtig. Die Seenotretter machen sich sofort auf den Weg.

Damit in Fällen wie diesen so schnell wie möglich geholfen werden kann, haben die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Wochenende in der Eckernförder Bucht eine Übung abgehalten, an der 90 Leute sowie zwei Seenotrettungskreuzer aus Grömitz und vom Darß und sechs Senotrettungsboote aus Eckernförde, Maasholm, Gelting, Schilksee, Puttgarden und Timmendorf auf Poel beteiligt waren. Auch das Bundespolizeiboot „Prignitz“ und ein Arbeitsboot vom Ortsverband Eckernförde des Technischen Hilfswerks (THW) wurden eingesetzt.

Vier Szenarien wurden geprobt: am ersten Tag die Suche nach vermissten Personen. Puppen mit Rettungswesten und Gegenstände mit Peilsendern wurden zuvor in der Bucht zwischen Eckernförde und Stoller Grund in die Bucht geworfen, und die Seenotretter mussten sie finden und bergen. Bei einem zweiten Szenario mussten Verletzte von einer Rettungsinsel an Bord geholt und behandelt werden, während in der dritten Übung simuliert wurde, wie eine Segelyacht gegen einen treibenden Gegenstand driftet und untergeht, während die Besatzungsmitglieder im Wasser treiben. Nicht zuletzt beschrieb die letzte Übung die Kollision eines Fischkutters mit einem weiteren Schiff, die beide leckschlagen. Um das Szenario so echt wie möglich zu gestalten, wurden alle „verletzten“ Opfer mit Schürf- und Schnittwunden geschminkt sowie der Kutter mit rund vier Tonnen Wasser gefüllt.

Eine solche Übung, genannt SAREx (Search and Rescue Exercise, Such- und Rettungsübung) führen die Seenotretter zweimal im Jahr durch. Einsatzleiter Timo Jordt: „Bei Einsätzen haben die Kollegen nicht viel Zeit zu überlegen, wie sie etwas machen müssen. Deshalb trainieren wir regelmäßig für den Ernstfall – auch komplexe Szenarien wie jetzt bei der Übung vor Eckernförde. Wir wollen unsere Besatzungen bestmöglich auf ihre Aufgaben auf See vorbereiten, damit im Notfall bei der Rettung von Menschen jeder Handgriff sitzt.“ Der Übungsleiter zeigte sich nach der Übung zufrieden: „Die Koordination zwischen den Leitstellen und Einsatzkräften hat gut funktioniert.“