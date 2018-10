Entdeckerbad Damp : Schwimmen wie Arielle

Familientag im Entdeckerbad Damp: Neben dem Textilschwitzhüttendorf „Värmland“ sind auch Schwimmkurse für Meerjungfrauen neu.

07. Oktober 2018

Eckernförde | Kunterbunte Fischschwänze waren am vergangenen Sonnabend die beliebtesten Bade-Utensilien, mit denen sich Kinder wie Erwachsene im warmen Wasser tummelten. Damit konnten sie probieren, wie eine Meerjungfrau schwimmt. Diese Kurse wie auch die Eröffnung des deutschlandweit ersten Textilsaunadorfes „Värmland“ waren nur zwei Höhepunkte im prall gefüllten Programm des Entdeckertages im Entdeckerbad in Damp. Und mehr als 1000 Besucher kamen, um den fröhlichen Familientag zu genießen.

Bereits zum Einlass um 11 Uhr waren so viele Badegäste gekommen, dass sich die Warteschlange bis auf den Parkplatz erstreckte. Mit 420 Besuchern war die Kapazität des Spaßbades jedoch zunächst erreicht. Dennoch hatte jeder genug Platz, sich im Wasser oder außerhalb auszutoben. Viele zog es in das neue Saunadorf „Värmland“, um dort eine der drei Saunen zu testen. Nebenbei hörten sie den Geschichten zu, die ihnen Ribanna vom Animationsteam des Bades vorlas. Natürlich waren es Wikingergeschichten.

Die drei Schwitzhütten auf dem Gelände, das dem Wikingerdorf Haithabu nachempfunden ist, gibt es zwar schon seit dem Bau des Bades. Neu ist, so erklärte Thorsten Winkler, Leiter Bäder und Küste und Organisator des Familientages, dass hier in Bikini und Badehose geschwitzt wird. „Wir haben da auf die Wünsche unserer Gäste vor allem aus dem Ausland reagiert“, so Winkler, „denn in den skandinavischen Ländern ist das nackte Saunen nicht üblich“. Neu sind hier auch Schwitzkurse für Kinder und die Spielecken für die Kleinen im Ruhebereich, wo sie Bücher anschauen, malen oder Hörspiele hören können, während ihre Eltern die Kräuter-, Licht- oder Eventaufgusssauna nutzen. Toby Schulz hatte mit Tochter Leni die Sauna schon getestet und saß mit ihr vor dem Feuerkorb zwischen den Hütten, wo süße Marshmallows gegrillt wurden. „Ich finde die Saunen gut, weil man auch mit den Kindern hineingehen kann.“ Allerdings hätte sich der ambitionierte Saunagänger gewünscht, dass wenigstens eine Sauna weiterhin klassisch nackt genutzt werden könnte.

Während die Badegäste im Inneren des Bades am Slag-Line-Parcours turnten, durch die LED-beleuchtete Speedrutsche düsten oder mit den jüngsten Sprösslingen im Kinderbad planschten, zeigte Nicole Johannsen einer kleinen Gruppe, wie man sich am elegantesten mit einem Fischschwanz durch das Wasser bewegt. Kaum hatte sie einen Kurs beendet, fragten Interessenten schon nach dem nächsten. Diese Kurse werden auch zukünftig im Entdeckerbad angeboten.