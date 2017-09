Apfelfest : Schweres Jahr für trendiges Obst

vergrößern 1 von 1 Foto: schappert 1 von 1

Alkmene, Freiherr von Berlepsch oder Juwel von Kirchwerder – es gibt viel mehr Apfelsorten als jene, die man im Supermarkt findet. „Darauf wollen wir die Leute aufmerksam machen. Die modernen Sorten schmecken alle recht ähnlich“, sagt Volker Dittmann. Am Sonnabend, 30. September, veranstaltet die Gärtnerei und Baumschule Dittmann von 9 bis 16 Uhr zum 15. Mal ihr Apfelfest.

Dann können in der Kieler Chaussee Äpfel probiert werden – bei Volker Dittmann wachsen um die 40 Sorten. Dazu gibt es Informationen zu den unterschiedlichen Sorten, Aromen und Wuchsformen sowie Schneide- und Einpflanztipps. „Der richtige Standort ist das A und O für die künftige Entfaltung des Baums“, betont Dittmann. Zudem stehen frisch gepresster Apfelsaft und Apfelbrötchen zum Verzehr bereit. Der 41-jährige Diplom-Ingenieur beobachtet, dass es wieder in Mode kommt, einen Apfelbaum im eigenen Garten zu haben. „Der Naschgarten ist im Trend“, so Dittmann. Aber: „Die Gärten werden kleiner, deshalb dürfen die Bäume nicht mehr so groß sein.“

Auch wenn der Apfel am Sonnabend gefeiert wird, hat er ein schweres Jahr hinter sich. „Es war ein ganz schlechtes Jahr für Obst – europaweit“, sagt Dittmann. Das feuchte Frühjahr und Nachtfrost hätten dafür gesorgt, dass wenig Insekten unterwegs waren und es so zu weniger Bestäubungen gekommen sei. Der kühle und ebenfalls feuchte Sommer habe in Deutschland sein übriges getan.

„Bei Steinobst gibt es teilweise sogar Totalausfälle, bei Äpfeln und Birnen ist es sortenabhängig“, erklärt der Gärtnerei-Inhaber. Warum das so ist? Auch das wird am Sonnabend erklärt.