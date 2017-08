Altenholz : Schwerer Unfall auf B503 – mehrere Verletzte

Altenholz | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B503 bei Altenholz sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist gegen 4 Uhr ein Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem weiteren Pkw frontal kollidiert. Ein 23-jähriger Beifahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, Rettungswagen brachten mehrere Personen in ein Krankenhaus.

Der 24-jährige Unfallverursacher stand zum Unfalllzeitpunkt möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobenentnahme erfolgte.

Für die Bergungsarbeiten wurde die B503 für 90 Minuten voll gesperrt.

