Schwelbrand im Museumskeller

Heizungsmonteur und Brandmeldeanlagen schlagen Alarm: Durchgeschmortes Vorschaltgerät der Deckenleuchte Brandursache

von Gernot Kühl

20. Mai 2020, 15:18 Uhr

Eckernförde | Am Mittwoch ist es um kurz vor 14 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz neben dem Rathausmarkt in Eckernförde gekommen. Ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde plus Drehleiter rückte an, zwei Einsatzfahrzeuge fuhren bis zum Rathausmarkt vor. Ein Schwelbrand im Heizungskeller des Museums war von Heizungsmonteur Mario Zschäpe von der Lübecker Heizungsfirma Elmatic entdeckt und gemeldet worden. Zeitgleich gab auch die Brandmeldeanlage des Museums Laut - doppelter Alarm also. Um 13.38 Uhr wurde Alarm ausgelöst, ein paar Minuten später standen 23 Feuerwehrleute einsatzbereit vor dem Museum.

Zwei Atemschutzträger verschafften sich Zutritt zum Heizungskeller des Museums, in dem die Anlage für das Museum selbst und des benachbarten Restaurants „Ratskeller“ untergebracht sind. Brandursache war nach Auskunft von Wehrführer und Einsatzleiter Meint Behrmann ein defektes Vorschaltgerät für die Deckenlampe des Heizungskellers. Das war „durchgeschmort“ und sorgte für einen leichten Schwelbrand mit entsprechender Rauchentwicklung.

Vor der Tür hatte die Feuerwehr ein Belüftungsrät aufgestellt, um den Rauch aus den Kellerräumen zu drängen. Denn Heizungsmonteur Mario Zschäpe hatte seine Instandhaltungsarbeiten an der Heizungsanlage des „Ratskeller“ noch nicht beendet - er konnte sie nach dem knapp 20-minütigen Feuerwehreinsatz im belüfteten Keller unmittelbar fortsetzen und auch abschließen. Auch die Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand, größerer Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Wäre der Brand nicht so frühzeitig entdeckt worden, hätte daraus ein Kellerbrand mit unabsehbaren Folgen entstehen können, sagte Wehrführer Behrmann kurz vor dem Abrücken.