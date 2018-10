von Gernot Kühl

19. Oktober 2018, 17:19 Uhr

In einem großen Kompostberg auf dem AWR-Recyclinghof im Goldammerweg hat sich gestern am frühen Nachmittag ein Schwelbrand entwickelt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und ein AWR-Mitarbeiter bekämpften den Brand mit schwerem Gerät und viel Wasser. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Seite 8