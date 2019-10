Förderung von 1,3 Millionen Euro : Schwedeneck: Neue Kita kommt

Für das neue Gebäude der Kita in Dänisch-Nienhof gibt es Fördergelder.

02. Oktober 2019, 15:06 Uhr

Schwedeneck | Es ist ein warmer Regen, der jetzt auf die Kinderbetreuung in Schwedeneck niederprasselt.

1,32 Millionen Euro erhält die Gemeinde vom Kreis Rendsburg-Eckernförde für den Neubau einer Kindertagesstätte. Doch die Förderung hat einen kleinen Haken. Sie ist nur bis 2022 abrufbar. „Wir müssen jetzt Gas geben“, sagt Bürgermeister Sönke-Peter Paul. Doch darauf war die Gemeinde vorbereitet. „Wir mussten etwas tun. Das Gebäude in Dänisch-Nienhof, in dem die alte Kita ist, ist abgängig“, so der Bürgermeister.

„Hier wurde vorbildlich gehandelt“, betont Christina Mönke, die Fachdienstleiterin der Kinder- und Jugendarbeit des Kreises. Frühzeitig hat Schwedeneck ein Konzept für den Neubau durchgeplant und zur Förderung eingereicht. Der Kreis bekommt jährlich ein Budget, mit dem er Projekte fördern kann. „Wir haben uns im Kreis für das Windhundverfahren entschieden“, erklärt Mönke. Das bedeutet, dass das zuerst eingereichte Projekt auch zuerst gefördert wird.

„In den vergangenen Jahren waren wir immer zu spät“, so Paulsen. Deshalb ermutigte Mönke ihn, dennoch ein Konzept einzureichen. Und da sie jetzt noch einmal 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekam, war Schwedeneck auf einmal ganz oben und bekam die Förderung, auf die die Gemeinde gehofft hatte.

Im Vorjahr hat die Gemeinde auch die Kostenaufstellung vorgenommen. „Wir planen mit einer Investition von 2,2 bis 2,3 Millionen Euro“, sagt Paulsen. Dieses Geld wurde auch im vergangenen Jahr schon zurückgelegt. Dass es dabei eine Förderung des Kreises geben würde, war nicht bekannt.

Nur eins war klar: Es musste etwas passieren. Aktuell ist die Kita in Dänisch-Nienhof in einem 200 Jahre alten Gebäude untergebracht. „Eine Sanierung ist nicht sinnvoll“, sagt Paulsen. Man müsse dazu das Gebäude komplett entkernen und neu aufbauen. Deshalb entschied sich die Gemeinde für einen Neubau auf der Wiese neben der bestehenden Kita.

Doch was wird aus dem alten Gebäude? „Das wissen wir nicht. Es ist noch nichts spruchreif“, sagt Paulsen auch mit Blick auf den im Gebäude beherbergten „Tante-Emma-Laden“. Die Bestrebungen der Gemeinde seien jedoch, den Laden zu erhalten, betonte der Bürgermeister. Auf der Wiese entsteht nun bis Ende 2021 eine Kita mit 60 Plätzen. 40 davon sind für Ü3-Kinder vorgesehen. „Wir schauen da natürlich als erstes auf den Bedarf in unserer Gemeinde. Und der ist auf jeden Fall gegeben“, so Bürgermeister Paulsen.