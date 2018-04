Landmaschinenhandel Lorenz : Schwedeneck: Bunter Tag trotz Schmuddelwetter

Tag der offenen Tür beim Landmaschinenhandel Lorenz in Sprenge. / Auch Ministerpräsident Daniel Günther war zu Besuch.

von shz.de

18. April 2018, 06:11 Uhr

Seit etwa 25 Jahren – ganz genau weiß es keiner mehr – gibt es den alljährlichen Tag der offenen Tür beim Landmaschinenhandel Lorenz in Sprenge, ursprünglich unter dem Namen „Frühlingserwachen“. Dieser Name hätte am Sonnabend nicht wirklich gepasst, bei trübem Schmuddelwetter mit Nieselregen und gerade mal bummeligen neun Grad. Nichtsdestotrotz rechnete Hauke Lorenz, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Jens und Seniorchef Herbert Lorenz führt, mit gut 400 Besuchern. „Es werden wohl ein paar weniger werden als sonst bei schönem Wetter“, so Hauke Lorenz.

Was ursprünglich als Veranstaltung für Landwirte gedacht war und der Kundenbindung und -gewinnung dienen sollte, hat sich im Laufe der Jahre zu einem Familienfest entwickelt. Neben professionellen Landwirten kommen ebenso Kleingärtner auf ihre Kosten wie alle diejenigen, die nur mal gucken und schnacken wollen. In einer der Hallen bot ein kleiner Markt neben Honig und selbstgemachten Marmeladen auch Kunsthandwerk und Floristik; ergänzt durch Modellbauer, die die große Landwirtschaft im Maßstab 1:87 zeigten.

Dafür, dass nicht nur moderne Maschinen gezeigt wurden, sondern auch die Vergangenheit präsent war, sorgte wieder der „Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld“ und für den musikalischen Rahmen waren traditionell das Ostseeorchester Schwedeneck und die Jagdhornbläser Dänischer Wohld zuständig. Und die kleinen Besucher hatten die Wahl zwischen Hüpfburg und dem Baggerführerschein. Diesen absolvierte auch Finn (9) aus Stohl, der mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern nach Sprenge gekommen war. Unter Anleitung von Lorenz-Mitarbeiter Pelle Pahl schaffte Finn es problemlos, Autoreifen mit dem Minibagger exakt zu platzieren. Die Familie kommt regelmäßig zum Tag der offenen Tür, wie Finns Papa, Nis Wittern, sagte. „Ich bin selbst Landwirt und allein deshalb schon hier. Man kann sich mit Kollegen austauschen, trifft deren Familien und für die Bespaßung der Kinder ist auch gesorgt“, so Wittern. Und Finn hat in der Zwischenzeit seinen „Baggerführerschein“ bekommen, was ihm sichtlich Spaß gemacht hat.

Auch eine Premiere stand auf dem Programm: Erstmals kam mit Daniel Günther, zu dessen Wahlkreis der Wohld gehört, ein Ministerpräsident zum Tag der offenen Tür. Eingefädelt hatte dies Gundula Staack, CDU-Vorsitzende in Schwedeneck. Dass man dabei die bevorstehende Kommunalwahl im Hinterkopf hatte, bestätigte Herbert Lorenz unumwunden. Warum auch nicht? Dass kurz vor Günthers Eintreffen der Regen einsetzte und die Initiatoren dreimal mit Rednerpodest und Mikrofonanlage umzogen, um einen passenden Platz zu finden, war sicherlich dem Zufall geschuldet.

In seinem kurzen Grußwort hob Günther das ehrenamtliche Engagement der Kommunalpolitiker hervor, die sich mit der Wahl unentgeltlich in den Dienst der Gesellschaft stellen. Im Anschluss stand der Ministerpräsident für Gespräche zur Verfügung – „egal ob über Politik oder andere Themen“. Mit Blick auf das nasse Wetter stellte Günther trocken fest: „Aufgrund unserer Jamaika-Koalition hätte ich eigentlich anderes Wetter erwartet“.

Apropos Wetter: Seniorchef Herbert Lorenz hatte dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Er flog noch am Samstagabend zusammen mit Ehefrau Marion für drei Wochen nach Teneriffa – auch schon fast Tradition nach dem Tag der offenen Tür in Sprenge.