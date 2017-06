WEGE AUS DER SCHULDENFALLE : Schulden haben immer eine Geschichte

vergrößern 1 von 1 Foto: ez 1 von 1

Eckernförde | Wer einen Rat von Gabriele von der Heydt oder ihren Kollegen möchte, geht um die Alte Post herum und sucht das Hinterhaus auf. Ein gläserner Aufzug führt in den zweiten Stock. Seine Offenheit und Durchsichtigkeit sind das genaue Gegenteil dessen, was den Ratsuchenden erwartet: absolute Verschwiegenheit und Anonymität – selbst gegenüber dem eigenen Ehepartner, den Eltern oder dem Kind. Gabriele von der Heydt (48) ist seit 17 Jahren Mitarbeiterin der Schuldnerberatung Eckernförde.

„Schulden haben immer eine Geschichte“, sagt ihre Kollegin Angelika Richter (61). Es sei eher selten, dass jemand planlos lebe und in die Schuldenfalle tappe. Vielmehr gebe es viele Gründe, die einen Menschen in finanzielle Schwierigkeiten bringen könnten, so beispielsweise der Verlust des Arbeitsplatzes durch Kündigung oder Krankheit, Sucht, die Trennung vom Partner durch Scheidung oder sein Verlust durch den Tod. In 25 Dienstjahren hat Angelika Richter vielen Menschen aus einer finanziellen Notlage geholfen. Kostenlos beraten werden Privatpersonen und Familien – für Selbstständige ist die Schuldnerberatung nicht zuständig.

Kommt ein Ratsuchender zum ersten Mal in die Beratungsstelle, findet ein Erstgespräch statt. „Wir fragen nach der Höhe der Schuld, die Anzahl der Gläubiger, nach laufenden Einkünften und Ausgaben“, erklärt Marc Karge (48), seit sechs Jahren im Team. Sei das Ausmaß der Schulden und der Gläubiger erfasst, nehme man auch zu den entsprechenden Behörden Kontakt auf. Eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen dem Hilfesuchenden und dem Berater sei wichtig, um gezielt helfen zu können. „Es geht bei uns nicht um Schuldzuweisungen, sondern um die Suche nach Lösungen“, betont Karge.

Eine Ver- oder Überschuldung stellt auch immer das ganze Leben auf den Kopf. Der Druck auf die Betroffenen und auf ihre Familien ist immens. „Die Menschen sind einem Dauerbeschuss ausgesetzt“, so der Schuldnerberater. Irgendwann sei der Druck so hoch, dass sie keine Post mehr öffneten, nicht mehr ans Telefon gingen.

Nach der Analyse ihrer finanziellen Situation, der Einnahmen und Ausgaben sowie Forderungen der Gläubiger, und der Vorstellung eines Lösungsweges seien die meisten bereits erleichtert: „Denn es gibt Wege aus der Schuldenfalle“, so Angelika Richter. Sobald das erkannt werde, finde bei vielen ein Umdenken statt. Der Weg in ein schuldenfreies Leben sei oft mühsam, aber niemand brauche Angst zu haben, dass er in Armut leben müsse. „Die Existenzgrundlage ist in Deutschland geschützt“, sagt die Schuldnerberaterin. Eine Pfändungstabelle garantiere, dass der wichtigste Bedarf des Lebens nicht angetastet werde.

Als ersten Lösungsweg versucht die Schuldnerberatung, eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern herbeizuführen. Scheitert das, bietet sie dem Hilfesuchenden eine Verbraucherinsolvenz an. Diese gibt es in Deutschland seit 1999. Drei Jahre später wurde ein Stundungsverfahren in Bezug auf die Verfahrenskosten eingeführt, die je nach Gläubigerzahl zwischen 1500 und 2000 Euro liegen können. „Was vom Gesetzgeber konsequent ist. Denn der Betroffene ist ja bereits verschuldet und kann nicht so einfach diese Summe aufbringen“, sagt Angelika Richter. In der Zeit der Verbraucherinsolvenz gibt es eine sogenannte Wohlverhaltensphase für den Hilfesuchenden. Er sollte möglichst keine neuen Schulden machen.

Es sind viele menschliche Schicksale, die den Mitarbeitern der Schuldnerberatung in ihrer täglichen Arbeit begegnen. „Besonders dramatisch ist es bei Geringverdienern“, sagt Angelika Richter, „wenn jemand Vollzeit arbeitet und trotzdem ALG 2 beantragen muss.“ Gabriele von der Heydt stimmt zu: „Wenn jemand drei verschiedene Jobs hat und trotzdem am Limit lebt, ist das schon frustrierend.“

Das sechsköpfige Team inklusive Leitung und Praktikantin hat gut zu tun. 200 Neuanfragen verzeichnet die Beratungsstelle, die für den Altkreis Eckernförde zuständig ist, pro Jahr. 120 bis 130 Fälle pro Berater werden jährlich bearbeitet. Die sogenannte Handyfalle ist ein Dauerbrenner in der Schuldnerberatung. „Handyverträge spielen gerade bei jungen Leuten eine große Rolle“, sagt Angelika Richter.

Seit 27 Jahren wird im Ostseebad eine Schuldnerberatung angeboten, seit September 2015 ist sie im Hintergebäude der Alten Post untergebracht. Träger ist die Tide Sozialpsychatrie, eine Einrichtung des Diakonie-Hilfswerks Schleswig-Holstein.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 23.Jun.2017 | 06:43 Uhr