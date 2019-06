Schülerbeförderung optimieren

von Dirk Steinmetz

18. Juni 2019, 13:28 Uhr

Barkelsby | Eine bessere Organisation der Schülerbeförderung, eine Verbesserung der IT-Ausstattung der Schule wie auch mehr Einbruchssicherheit und Datenschutz – zahlreiche Investitionen in die Offene Ganztagsschule standen bei der Sitzung des Schul- und Sozialausschusses in dieser Woche auf der Tagesordnung.



Arbeitskreis für Schülerbeförderung





So berichtete Schulleiter Klaus Düllmann von der jüngsten Schulversammlung, bei der aus der Elternschaft der Wunsch zur Verbesserung der Schülerbeförderung vorgebracht wurde. So sei die Pünktlichkeit und auch die Sicherheit kritisiert worden verbunden mit dem Wunsch, hier eine Veränderung zu erreichen, so Düllmann. Er schlug die Bildung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gemeinde, der Elternschaft und des Lehrkörpers vor. In der Schule war bereits über das Beispiel Riesebys gesprochen worden. Dort übernehmen gemeindeeigene Kleinbusse mit Fahrern den Fahrservice.

Ob das günstiger und verlässlicher sei, das müsse erst geprüft werden und hänge von vielen Faktoren ab, gab Bürgermeister Fritz Blaas (FWB) zu bedenken. So forderte der Ausschuss unter Vorsitz von Dr. Norbert Lins (wählbarer Bürger, ABB), dass von Seiten der Schule verlässliche Zahlen über Schüler und Strecken zusammengetragen werden. Und ein solches Angebot könne sich nur auf Schüler aus Gammelby, Loose und Böhnrüh beziehen, so Blaas weiter. Einstimmig wurde der Arbeitskreis gebildet. Er soll seine Tätigkeit nach den Sommerferien aufnehmen. Die Schulleitung wird für Zahlen sorgen. Gemeindevertreter Jens Nommels (ABB) ergänzte, dass mit dem Eigenangebot der Kleinbusse auch Fragen des Personals, der Fahrzeugunterstellung und weitere Folgekosten verbunden seien.

Empfehlungen:

> Der Ausschuss nimmt die Zahlen der Schülerentwicklung zur Kenntnis. Zugleich wird der Vorschlag der Amtsverwaltung, alle Schulen im Amtsbezirk in einen Schulausschuss zu überführen, abgelehnt.

> Für den Verwaltungstrakt der Schule soll ein neuer abschließbarer Schrank mit höherer Sicherheit angeschafft werden. Der Schulvorschlag, die beiden Türen des Verwaltungstrakts baulich in eine höhere Sicherheitsklasse zu bringen, wurde abgelehnt. Je Tür wäre mit rund 5000 Euro zu rechnen.

> Hinsichtlich des Digitalpaktes rechnet die Schule mit Fördermitteln. Der vorhandene halbe Klassensatz mit Laptops von 2012 soll durch Tablets ersetzt werden. Die vorhandenen Beamer sind weiter nutzbar. Überdacht werden soll statt eines zentralen W-Lanrouters, Internetanschlüsse in jeden Klassenraum zu legen.