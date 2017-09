Handball-Aktion : Schüler tauschen Stift gegen Handball

vergrößern 1 von 2 Foto: Schappert 1 von 2

von jas

erstellt am 28.Sep.2017 | 06:07 Uhr

In der Sporthalle der Parkschule Gettorf war gestern Vormittag ordentlich was los. Es wurde geprellt, gesprungen und geworfen. Anlass war ein Grundschulaktionstag des Handballverbandes Schleswig-Holstein (HVSH), in dessen Rahmen landesweit 9000 Zweitklässler den Stift gegen einen Handball eintauschten und in die beliebte Sportart reinschnupperten. Die Parkschule machte als eine von 134 Schulen mit.

Geleitet wurde das Schnupper-Training von Christina Goos und Svenja Nielsen, die aktiv in der ersten Damenmannschaft der HSG Osdorf/Gettorf spielen bzw. gespielt haben. „Wir hoffen natürlich, dass vielleicht ein paar Kinder den Weg in unseren Verein finden“, so Goos.

Die Parkschüler tobten sich beim Tick aus, warfen auf Hütchen, feilten in einem Slalom-Parcours und bei Sprung-Aufgaben an ihrer Koordination und testeten ihre Pass- und Torwurffähigkeiten. „Das schwerste ist, nicht in den Kreis einzutreten“, meinte Max (7), der bereits im Verein Handball spielt. Elise (7) gefiel das Werfen auf das Tor am besten. Und Marwin und Matti? „Wir spielen beide Fußball, aber Handball ist auch was tolles“, fanden die beiden Siebenjährigen.

Für Sportlehrerin Ronja Jacobs war das Training mit „Profis“ ideal, generell sei jedes Angebot mit Bewegung förderlich für die Kinder. Die waren nach der 90-minütigen Einheit ordentlich erschöpft.