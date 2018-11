Tolle Sache : Schüler spenden 10 000 Euro

Die Schüler der Jungmannschule haben die kompletten Einnahmen ihres ersten Spendenlaufs an das Rendsburger Hospiz gespendet.

von Arne Peters

13. November 2018, 16:04 Uhr

Die Schülerschaft der Jungmannschule hat dem Hospiz Haus Porsefeld in Rendsburg 10 000 Euro gespendet. Das Geld nahmen die Schüler bei ihrem Spendenlauf im Juli ein.

Spendenläufe gibt es an vielen Schulen. Dabei sucht sich jeder Schüler Verwandte, Freunde oder Nachbarn als Sponsoren, die für jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag bezahlen. Die Jungmannschule hat im Juli zum ersten Mal einen solchen Lauf in der Eckernförder Innenstadt veranstaltet. Insgesamt waren 700 Schüler auf den Beinen. Geplant ist es, den Lauf auch in den kommenden Jahren stattfinden zu lassen.

Im Gegensatz zu anderen Schulen, an denen die Hälfte des erlaufenen Geldes für schulinterne Zwecke genutzt wird, hat die Schülerschaft der Jungmannschule den gesamten Betrag gespendet. „Die Mutter einer Schülerin war in dem Rendsburger Hospiz“, erklärten die Schülersprecher Tanja Thietje und Johannes Krüger. „So sind wir auf die Einrichtung gekommen.“

In dem Hospiz werden schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase sowie ihre Angehörigen betreut. „Unser Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen so hoch wie möglich zu halten“, sagt Einrichtungsleiterin Sybille Jeske. „Dazu gehört zum Beispiel, Schmerzen zu lindern, aber auch Ängste zu nehmen. Der menschlichen Begleitung kommt eine besondere Bedeutung zu.“ Auch viele Menschen aus Eckernförde und Umgebung haben das Angebot wahrgenommen. Viele Kosten werden von Kranken- und Pflegekassen übernommen, dennoch müssen immer noch rund 25 Prozent über Spenden finanziert werden. Träger des Hospiz’ ist die Gesellschaft „Pflege Lebensnah“, zu deren Hospiz- und Palliativdienst auch eine ambulante ehrenamtliche Betreuung, ein Kinder- und Jugendhospizdienst, eine Trauerbegleitung und ein Palliativ-Care-Team gehört.