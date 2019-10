Theodor von Elbe : Schüler gründet eigene Kosmetikfirma

Theodor von Elbe (17) ist Schülerunternehmer. Gemeinsam mit einem Mitschüler produziert und vertreibt er Naturkosmetik.

06. Oktober 2019, 14:57 Uhr

Kiel/Neumünster | Im Februar hat der 17-jährige Theodor von Elbe, der im Kieler Umland lebt, sein erstes Unternehmen gegründet. Unter dem Namen „Malevo“ produziert und vertreibt der Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Neumünster seitdem mit seinem Mitschüler und Geschäftspartner Jan-Niklas Michalczonek zusammen Naturkosmetik.

Angefangen hat das Schülerunternehmen mit der Grundidee im Dezember 2018. „Ich habe mich neben der Schule über das Unternehmertum an sich informiert“, erläutert der 17-jährige. Seine Wirtschaft/Politik-Lehrerin habe ihm geholfen, weitere Informationen zu finden und auch als Mentorin bereit gestanden. Nach der Vorstellung der Firmenidee bei der Schulleitung sei die Firma dann binnen einer Woche mithilfe der Junior-Programme des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln ins Leben gerufen worden.

Der Weg über die Junior-Programme habe Vorteile gegenüber der Alternative, ein Unternehmen mit Zustimmung der Eltern und des Familiengerichtes zu gründen. So übernehme das Programm Aspekte wie die Versicherung und rechtliche Absicherung. Zudem dauere der Prozess der Genehmigung sonst mehrere Monate.

Die Idee, Naturkosmetik herzustellen und zu verkaufen, kam, nachdem die beiden Schüler eine Liste von Geschäftsmodellen aufgestellt hatten und feststellten, dass der Markt für nachhaltige und vegane Kosmetik wächst. „Wir verstehen uns außerdem als Gegenmodell zum Schwindel, der oft in der Kosmetikbranche herrscht“, erläutert der Schüler die Beweggründe weiter.

Über das Unternehmen, das real wirtschafte, habe von Elbe die Möglichkeit, sich „sozusagen als Hobby“ an das Unternehmerdasein heranzutasten und Aspekte wie die Gründung und Konzeption, das Erstellen eines Businessplans und Marketing in einem bestimmten Rahmen kennenzulernen.

Die Vorgaben nehme er zudem nicht als störend wahr: „Wir haben eine Umsatzgrenze von 15.000 Euro pro Jahr vorgegeben, aber die Grenze hat noch kein Schülerunternehmen erreicht.“ Der Gewinn sei mehr ein Nebeneffekt als das erklärte Ziel. „Malevo“ werde definitiv nicht das letzte Projekt für ihn sein: „Ich habe das Unternehmertum für mich entdeckt.“

Die Produkte von „Malevo“, eine Aktivkohleseife und eine Feuchtigkeitscreme, sind momentan nur in der Neumünsteraner Holsten-Apotheke erhältlich. „Unser Onlineshop wird momentan umgebaut.“ Die Schule gehe vor, auch wenn die Arbeit am Unternehmen ähnlich viel Zeit beanspruche wie eine Vollzeitbeschäftigung. Die Holsten-Apotheke verkauft die Produkte von„Malevo“ nicht nur , sondern bietet den beiden Jugendlichen zudem eine Fertigungsstätte.

Mit seinem 18. Geburtstag im kommenden Frühjahr wolle von Elbe eine Agentur für Online–Marketing gründen. Anstatt zu studieren will er sich mit seinen Kenntnissen in den Bereichen Social Media und Content Marketing selbstständig machen.

Über seine Schülerfirma habe er bereits viele Kontakte mit anderen jungen Unternehmern knüpfen können und will darauf aufbauen.

Zudem sei seine Jugend ein Vorteil im digitalen Bereich: „Meine Jugend und die damit verbundenen Fachkenntnisse in der digitalen Welt kommen gut an.“ Nicht alle sehen sein Vorhaben jedoch positiv: „Viele Mitschüler sehen meine Pläne eher kritisch.“ Auch seine Familie sei anfangs skeptisch gewesen. Doch indem er selbst an sich glaube und beständig bleibe, habe er mittlerweile ihre volle Unterstützung.

„Ich will finanziell unabhängig sein“, skizziert Theodor von Elbe, der Elon Musk zu seinen Vorbilder zählt, seine Zukunftspläne. Er strebe ein Leben ohne Nachteile eines Angestellten wie begrenzte Urlaubstage oder Gehaltsverhandlungen an. Er wolle seinen Arbeitsort, seine Arbeitszeiten und seine Geschäftspartner frei wählen können: „Ich will etwas Eigenes schaffen“, schließt von Elbe.