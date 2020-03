Schrittweise Annäherung

von Gernot Kühl

26. März 2020, 10:12 Uhr

Im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie haben wir im Deutschen Bundestag in dieser Woche den größten Schutzschirm in der deutschen Geschichte aufgespannt. Die Maßnahmen stärken den Gesundheitsschutz, den Schutz der Wirtschaft, der Unternehmen und der Arbeitsplätze. Das stellt den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sicher.

Noch ist es zu früh, um die genauen Auswirkungen der Pandemie auf die Konjunktur und den Haushalt unseres Landes seriös zu beziffern. Fest steht: Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der der Staat wie nie zuvor, auch nicht während der Finanzkrise von 2008 bis 2010 und der Eurokrise ab 2010, gefordert ist. Diese Herausforderung erfordert die Aufnahme neuer Schulden. Mit dem heute beschlossenen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro stellen wir jedoch die richtigen Weichen zur Eindämmung langfristiger negativer Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und damit auf die Gesellschaft durch die Pandemie.

Das ist mit einem enormen finanziellen Kraftakt verbunden. Diesen können wir, dank der konsequenten Haushaltskonsolidierung der unionsgeführten Bundesregierungen der vergangenen Jahre, stemmen. Sechs Jahre in Folge seit 2014 haben wir einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden erreicht, einhergehend mit hohen Wachstumsraten und niedriger Arbeitslosigkeit. Die schwarze Null, die von Seiten der politischen Mitbewerber, oft scharf angegriffen wurde, war kein Selbstzweck. Deutschland ist dank ihr wie kann anderes Land auf der Welt in der Lage, diese Krise erfolgreich zu bestehen.

Klar ist, dass die Beschlüsse, die in dieser Woche getroffen wurden nicht abschließend sind. Die Arbeit geht weiter. Die Regelungen müssen auf Ihre Wirkung regelmäßig geprüft und angepasst werden. Dafür werde ich, wie in den vergangenen Wochen, weiter viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis führen und mich Hinweise und Anregungen für meine Arbeit in dieser wichtigen Zeit holen.

Es ist selbstverständlich, dass die Hilfsaktionen befristet sind. Gleiches gilt natürlich auch für die momentan geltenden Beschränkungen der individuellen Freiheitsrechte. Nach dem Ende der Corona-Pandemie werden wir die Verschuldung des Bundes Schritt für Schritt reduzieren und von staatlichen Beteiligungen an Unternehmen trennen. Es wird alles dafür getan, dass Deutschland nach der Pandemie so gut dasteht wie zuvor – oder sogar besser.