Schrittweise Annäherung

22. Oktober 2019, 15:48 Uhr

Die Türkei führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Syrien. Der türkischen Politik in Syrien fehlt jede völkerrechtliche Legitimation und verursacht unendliches menschliches Leid in der Region.

Die von US-Seite erhobenen Sanktionen und die klare europäische Haltung hinsichtlich weiterer Rüstungsexporte gegenüber der Türkei brachten eine Waffenruhe, in der Verhandlungen den zwischen den Konfliktparteien möglich sind. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und möglicherweise der Ausgangspunkt für ein vollständiges Ende der Militäroffensive. Es ist und bleibt entscheidend, durch schnelles, entschlossenes Handeln, insbesondere von europäischer Seite, den türkischen Präsidenten zum Einlenken zu bewegen.

Durch den türkischen Angriff in Nordsyrien wird der syrische Diktator Assad weiter stabilisiert und der Einfluss des Iran und Russlands in der Region gestärkt. Kurdische Kämpfer stehen nun Seite an Seite mit den Truppen Assads, die diese zuvor mit Unterstützung des Westens bekämpft hatten. Angesichts der türkischen Offensive im Nordosten Syriens haben die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) auch den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgesetzt.

Das alles ist weder im Interesse des Westens, noch im Interesse der NATO, mit der wir gemeinsam mit der Türkei verbündet sind. Die Türkei macht eine vollkommen egozentrische, auch innenpolitisch motivierte Politik und orientiert sich überhaupt nicht an europäischen und NATO-Interessen. Gleiches gilt natürlich auch für mögliche Zwangsumsiedlungen syrischer Flüchtlinge aus der Türkei nach Nordsyrien.

Ohne Not wurde diese internationale Krise durch den Rückzug des Großteils der US-Truppen aus Syrien ausgelöst, der im US-Kongress sowohl von Demokraten als auch von Republikanern scharf kritisiert wurde.

Von deutscher und europäischer Seite müssen dafür weiterhin eindeutige Signale in Richtung Ankara gesendet werden. Es ist richtig, jegliche Rüstungsexporte in die Türkei zu stoppen. Zudem muss jedes weitere wirtschaftliche Engagement in der Türkei unter Vorbehalt eines Rückzugs der türkischen Streitkräfte aus Syrien gestellt werden.

Erdogan muss sich am Ende des Tages entscheiden, wohin der türkische Weg gehen soll. Will die Türkei mit dem Westen kooperieren, will sie innerhalb der NATO ein verlässlicher Partner sein, oder will man mit der destruktiven Politik der vergangenen Tage sich in die Gemeinschaft Putins und des Iran begeben.