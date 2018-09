Schrittweise Annäherung

von Gernot Kühl

18. September 2018, 10:39 Uhr

Wir als CDU haben in der Umwelt- und Klimapolitik immer im Zieldreieck Ökonomie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit gearbeitet. Diesen Ansatz werden wir auch weiterhin verfolgen. Die CDU steht für eine Klimapolitik mit ökologischer Nachhaltigkeit, die zugleich unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfungsketten und unsere Arbeitsplätze erhalten wird.

Daher kommt für uns zuerst der wirtschaftliche Strukturwandel, damit unsere Wirtschaft und Infrastruktur klimafreundlicher werden, und anschließend die Reduzierung der Kohleverstromung. Der Strukturwandel ist notwendig. Wir haben uns in Deutschland zu weniger CO2 und zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Dafür hat unter anderem das CDU-geführte Wirtschaftsministerium eine Strukturkommission eingesetzt.

Unsere Klimapolitik vor allem nur daran zu bemessen, wie wir mit der Reduzierung von Braunkohle vorankommen, halte ich für den falschen Ansatz. Vor allem darf Umweltschutz kein bürokratischer Selbstzweck werden. Das würde die positiven Schritte ignorieren, die wir im Klimaschutz gemacht haben.

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist inzwischen deutlich kostengünstiger möglich als noch vor einigen Jahren. Mit 540 Millionen Euro fließt rund ein Drittel des Umwelthaushaltes 2019 in den Klimaschutz. Mit dem Verpackungsgesetz haben wir einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft genommen. Damit wollen wir die Menge an Abfällen reduzieren und das Zeichen setzen, dass die Industrie an ökologischen Problemlösungen beteiligt werden muss.

Mit der Kommunalrichtlinie werden seit über 10 Jahren Kommunen erfolgreich dabei unterstützt, lokale und regionale Klimaschutzkonzepte zu erstellen. Gleichzeitig müssen wir das Thema der steuerlichen Absetzbarkeit von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung mit in die Diskussionen nehmen. Gerade kosteneffizienten Klimaschutzmaßnahmen müssen umgesetzt werden.

Genauso wichtig wird es sein, dass wir abseits großer Schlagwörter wie „Kohle“, „Emissionen“ oder „Diesel“ bei umweltpolitischen Herausforderungen wie Wassermanagement in Flüssen oder bei klimaresistenteren Pflanzen Fortschritte machen. Insbesondere für unsere ländlichen Kommunen sind das Herausforderungen, die direkt vor der Haustür liegen. Und solange Fähren im Kieler Hafen den ganzen Tag “dieseln”, kann man niemandem ein Fahrverbot für Diesel-Pkw erklären.