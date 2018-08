Ist die Linke in den ostdeutschen Ländern ein Bündnispartner? : Schrittweise Annäherung

„Bericht aus Berlin“ der Bundestagsabgeordneten des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Hier: Dr. Johann Wadephul (CDU)

von shz.de

22. August 2018, 13:15 Uhr

Für die CDU als Partei der Mitte ist seit Bestehen klar, dass wir mit Extremisten von links oder rechts keine politischen Bündnisse eingehe. Deshalb haben wir nach der letzten Bundestagswahl 2018 haben deutlich gemacht, dass die CDU mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen wird, außer der Linken und der AfD. Ich finde, dieser Einstellung müssen wir weiterhin folgen, auch in den Ländern.

Einzelne pragmatische Politiker ändern nichts an der programmatischen Ausrichtung der Linke als Partei. Sie will den Austritt Deutschlands aus der NATO, lehnt die Europäische Union im Kern ab und will eine grundsätzlichen Änderung unserer parlamentarischen Demokratie. Dadurch kommt eine Zusammenarbeit mit der CDU als Bündnispartner nicht in Frage. Das hat der Bundesvorstand der CDU betont.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hatte – was mancher aus durchschaubaren Gründen gern verschweigt – klargestellt, dass er Koalitionen mit den Linken ablehnt. Die Union hat dazu eine einheitliche Meinung. Es wäre wünschenswert, wenn auch unser Koalitionspartner SPD auf diese Linie zurückkehrte und nicht in einigen Bundesländern mit der Linken koalierte.

Nach meiner Beobachtung profitiert die SPD nicht von einer Zusammenarbeit, sondern leidet unter mangelnder Unterscheidung – wie nun auch das Projekt „Aufstehen“ der Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht zeigt. Auch unter den CDU-Ministerpräsidenten in den ostdeutschen Bundesländern findet sich für ein Bündnis mit der Linke keine Mehrheit.

Daniel Günther hat mit seinem Kommentar ein wichtiges Problem angesprochen, nämlich die Zersplitterung der Parteienlandschaft und die Schwierigkeit, zukünftig auch weiterhin Zweier-Koalitionen zu bilden. Das gilt sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Darauf werden wir Antworten finden müssen, um weiterhin stabile Regierungen der Mitte erzeugen zu können.

Er hat damit auf die Herausforderungen der CDU bei den Landtagswahlen 2019 in Sachsen, Brandenburg und Thüringen reagiert.

Für die CDU kann dies nur heißen: Wir arbeiten für unseren Erfolg und unsere Stärke als einzige verbliebene Volkspartei.