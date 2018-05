Schrittweise Annäherung

von shz.de

04. Mai 2018, 06:13 Uhr

Bei der Kommunalwahl haben wir am kommenden Sonntag die Chance, über unser unmittelbares Lebensumfeld in Rendsburg-Eckernförde mitzubestimmen. Bei keiner anderen Wahl, weder im Land, noch im Bund, sind die Gestaltungsmöglichkeit so groß wie bei der Entscheidung über die Zukunft unserer Städte und Dörfer. Ganz konkrete Fragen der Verkehrsführung, der Kinderbetreuung, aber auch der Förderung von Wirtschaft und Gewerbe werden vor Ort entschieden und nirgendwo sonst!

Dass sich in Schleswig-Holstein zusammengerechnet tausende Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen, ist nur folgerichtig. Vor allem aber ist es ein gutes Signal, denn es zeigt die Vitalität unseres politischen Gemeinwesens und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Eines darf nämlich bei aller parteipolitischen Auseinandersetzung nicht vergessen werden: Ihr ehrenamtliches Engagement in Städten und Gemeinden leisten die allermeisten Kommunalpolitiker neben ihrem Alltag, neben den vielfältigen Verpflichtungen in Job und Familie, die wir alle kennen. Es sind zum Teil hart arbeitende, berufstätige Menschen, die nach getaner Arbeit und Erledigungen am Abend noch Zeit und Lust haben, etwas für die Gemeinschaft zu bewegen. Von diesem Ehrenamt lebt unsere Gesellschaft, und deswegen verdient dieser Einsatz der Kommunalpolitiker unser aller Respekt! Alleine deswegen lohnt sich schon der Gang ins Wahllokal.

Motivierte und leidenschaftliche Menschen in der Kommunalpolitik, sind gerade deshalb so wichtig, weil große Herausforderungen vor uns liegen: Um der heimischen Wirtschaft in der Region die richtigen Rahmenbedingungen für Wertschöpfung und weiteren Wohlstand zu verschaffen, müssen wir die Verkehrswege noch leistungsfähiger machen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass kommende Generationen von guten Investitionen profitieren können anstatt Schulden zu erben.

Daher wollen wir als CDU die solide Haushaltspolitik weiter fortsetzen und unseren Kindern die besten Startchancen geben, indem wir das Angebot an Kinderbetreuung weiter ausweiten. Das erleichtert auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wovon wiederum die Wirtschaft profitiert.

Diese Zusammenhänge hat die CDU mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten in unseren Städten und Dörfern im Auge, um Rendsburg-Eckernförde für die Menschen, die hier im Herzen Schleswig-Holsteins leben, noch lebenswerter zu machen.