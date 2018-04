Schrittweise Annäherung

von Gernot Kühl

18. April 2018, 09:49 Uhr

In Syrien darf es keine weitere Eskalation geben. Der erneute Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten in Syrien hat jedoch eine Reaktion notwendig gemacht. Der Militärschlag war nur auf das Chemiewaffenprogramm Assads konzentriert, um eine Eskalation mit Russland zu vermeiden. Das ist ein Zeichen, dass die Berater des US-Präsidenten nach wie vor einen mäßigenden Einfluss auf ihn besitzen.

Das Verbot chemischer Waffen muss entschieden durchgesetzt werden. Der Luftangriff war daher erforderlich und verhältnismäßig. Der UN-Sicherheitsrat ist durch die wiederholten Vetos Russlands nicht handlungsfähig. Eine Blockade des UN-Sicherheitsrats darf kein Freibrief für Assads Kriegsführung gegen das eigene Volk sein. Wenn Syrien 2013 tatsächlich alle Chemiewaffen abgegeben haben sollte, müsste es im Interesse der syrischen Regierung sein, in vollem Umfang mit der Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu kooperieren, um dies zu beweisen. Bislang tut Syrien das nicht.

Wir brauchen jetzt einen neuen Dialog zwischen dem Westen und Russland in der Syrienfrage. Das Verhalten Assads sollte Beweis für Russland sein, dass Assad kein verlässlicher Partner für Moskau ist. Russische Interessen sind nicht zwangsläufig an das Assad-Regime gebunden. Dies deutlich zu machen, kann Teil eines Dialogs zwischen dem Westen und Russland sein. Dieser Dialog über eine syrische Friedenslösung darf jedoch nicht allein Moskaus Handschrift tragen. Wenn Russland einen Dialog möchte, der den Namen verdient, muss es die Bereitschaft zeigen, in Syrien Kompromisse zu machen. Die Durchsetzung einer effektiven landesweiten Waffenruhe wäre dafür ein erster Schritt.

Im Rahmen der neuen deutsch-französischen Initiative zu Syrien kann Deutschland ein wirkungsvoller Vermittler sein. Deutschland verfügt nach wie vor über enge Kontakte zu Russland. Bereits vor dem Luftschlag am Wochenende hat Angela Merkel darauf hingewiesen, dass für Syrien das „gesamte Spektrum an Maßnahmen in Betracht gezogen werden muss“, das heißt auch: Diplomatie. Der Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung darf nicht ungestraft bleiben, eine langfristige Lösung des Konflikts gelingt aber nur durch politische Initiativen. Dafür braucht es gegenüber Moskau eine diplomatische Mischung aus Entschiedenheit und Gesprächsbereitschaft. Diese Botschaft kann Deutschland über seine Gesprächskanäle an Moskau herantragen.