Abriss : Schritt für Schritt zu neuen Wohnungen

Zwei Mehrfamilienhäuser in der Scharnhorststraße werden zurzeit abgerissen. Es sollen 40 neue Wohnungen entstehen.

von Arne Peters

03. Mai 2018, 06:19 Uhr

Es geht langsam voran, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr: Schon vor drei Jahren ließ die Daheim-Wohnungsgesellschaft zwei alte Häuser Ecke Domstag/ Rendsburger Straße abreißen, vor einem Jahr folgte ein weiteres Haus in der Bismarckstraße, jetzt hat der Abriss der beiden dazwischenliegenden Gebäude in der Scharnhorststraße begonnen. In der Bismarckstraße wächst Gras über das Gelände, weitergehende Pläne für einen Neubau sind nach Auskunft des Unternehmens nicht vorhanden.

Die anderen Grundstücke hat die Daheim-Wohnungsgesellschaft verkauft. Auf dem zusammenhängenden Areal an der Kreuzung von Domstag und Rendsburger Straße will die „CordesHaus Bauunternehmen GmbH“ aus Preetz drei größere Neubauten mit über 40 Wohnungen in der Größe von jeweils 70 bis 100 Quadratmetern errichten. Das, so Architekt Horst Diekmann aus Schönberg, werde aber wohl erst im Jahr 2019 losgehen können.

Die Wohnhäuser sollen jeweils zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss sowie teilweise Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss umfassen. Eine Tiefgarage mit 40 Plätzen soll die Fahrzeuge der Bewohner aufnehmen, zehn weitere Parkplätze sollen vor den Häusern entstehen. Ursprünglich war auch ein Pavillon als Gemeinschaftsgebäude geplant. Das jedoch, so der Architekt, könne eventuell auch einem Gebäude mit kleineren Wohnungen weichen.

Wenn die beiden Mehrfamilienhäuser abgerissen sind, soll auch das Gebäude, in dem viele Jahre eine Fahrschule untergebracht war, weichen. Das Haus, in dem die Axa-Versicherung untergebracht ist, gehört nicht dem „CordesHaus Bauunternehmen“ und bleibt stehen.

Seine gestalterischen Vorstellungen hatte Architekt Horst Diekmann schon im Dezember 2016 im Planungs- und Gestaltungsbeirat der Stadt vorgestellt. Dieser hatte einige Änderungsvorschläge unterbreitet, die Planungen laufen weiter.

Die Mehrfamilienhäuser in dem Areal wurden in den 30er-Jahren gebaut, das Ensemble an der Ecke Domstag / Rendsburger Straße wurde mit der Begründung der Baufälligkeit abgerissen. Die anderen Gebäude sind weiterhin im Eigentum der Daheim-Wohnungsgesellschaft. Pläne für einen Abriss oder Verkauf sind hier nicht bekannt.