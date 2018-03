Auto fährt ins Wasser : Schranke übersehen: Audi landet in der Schlei

Unfall auf der Schlei

von Redaktion Eckernförde

15. März 2018, 20:17 Uhr

Wer mit dem Auto von Kosel nach Brodersby möchte, muss dabei die Schlei überqueren. Dem Fahrer eines Audi A4 schien das nicht bewusst gewesen zu sein. Während gestern morgen die Schleifähre Missunde am nördlichen Ufer angelegt hatte, durchbrach der 26-jährige Audi-Fahrer die Schranke am Südufer und landete samt Auto in der Schlei.

„Ich hörte zuerst einen lauten Knall und anschließend jemanden schreien“, sagte Schlei-Fährmann Volker Kunitz, „dann sah ich auch schon ein Auto mitten in der Schlei treiben.“ Rund zwanzig Meter vom Ufer entfernt trieb das Auto samt Fahrer in Richtung Große Breite, westlich des Fähranlegers.

Während Volker Kunitz bereits die Feuerwehr alarmierte, machte sich Schlei-Fischer Matthias Nanz, der gerade neben der Fährstation am Südufer angelegt hatte, mit seinem Boot auf in Richtung des schwimmenden Audis, dessen Front mittlerweile bis zur Windschutzscheibe unter Wasser war.

Am Auto angekommen zog der Fischer den 26-jährigen zuerst durch das Fenster aus dem Wagen und befestige das Auto anschließend längsseitig am Boot, um es ans Ufer zu bringen. Dem Fahrer drückte Nanz zudem ein Messer in die Hand, mit dem er die Schleppleine, mit welcher das Auto am Boot befestigt war, losschneiden sollte, falls das Boot Gefahr laufen würde, vom Audi unter Wasser gezogen zu werden.

Am Anleger angekommen zogen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Missunde den Audi dann an Land. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber schon kurz darauf wieder verlassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 40 000 Euro. Nicht nur am Wagen, sondern auch an der Schranke des Fähranlegers entstand ein Schaden. Zwar hatte sich die Sicherheitsschranke beim Kontakt mit dem Auto hochgefahren , erklärte Rüdiger Jöns, Pächter der Missunder Fähre, jedoch sei mit Sicherheit die Mechanik im Inneren beschädigt worden, was eine Reparatur notwendig macht.

Wieso der Audi-Fahrer die Hinweistafeln und Stoppschilder vor dem Fähranleger übersehen hat, konnte sich Fährmann Kunitz nicht erklären. „Der ist bestimmt mit 60 bis 70 km/h auf die Schranke zugefahren.“ Den Angaben des Fahrers zufolge hatte er sich auf sein Navi verlassen und nicht rechtzeitig vor der Schranke bremsen können.