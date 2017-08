Waldlager : Schneckenbesuch im Waldlager

vergrößern 1 von 2 Foto: Steinmetz 1 von 2

Damp | Wildspuren im Boden entdecken, eine Nachtwanderung, ein Lagerfeuer, an dem gegessen wird, und eine Zeltübernachtung im Wald – acht Kinder konnten in dieser Woche den Lebensraum Wald mit allen Sinnen erleben. Begleitet und betreut wurden sie dabei von Günther Hoffmann und seinem Sohn Terje, die erstmals ein solches Waldlager organisierten.

Hoffmann ist Öffentlichkeitsobmann im Hegering II der Kreisjägerschaft Rendsburg-Eckernförde. „Ich hatte schon lange die Idee, die Jugend mit so einem Angebot an die Natur heranzuführen“, berichtete er. „Man muss nur erstmal den Anfang finden“. In diesem Jahr gelang es und das Angebot konnte als Öffentlichkeitsangebot des Hegerings organisiert werden. Dabei fand das Projekt große Unterstützung durch Familie von Reventlow von Gut Damp. Sie öffneten ihren waldartigen Park, wo das Lager aufgeschlagen wurde. Material hat Hoffmanns Firma Event Nature aus Sundsacker (Winnemark) zur Verfügung gestellt. Angemeldet waren zehn Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, allerdings fehlten zwei, die kurzfristig absagten. So war der Platz in dem einer Jurte nachempfunden Zelt etwas großzügiger.

Voller Vorfreude wurde das Zelt aufgebaut und im Nu waren Luftmatratzen und Schlafsäcke verteilt. „Ich habe noch nie im Zelt im Wald übernachtet“, berichtete Marisa (8). Angst habe sie aber keine, das werde eher cool. Für Josua ist das Zelten im Wald nichts Neues. Der Zehnjährige hat schon viel Erfahrung in der Natur. „Ich bin gerne draußen im Freien“, sagte er. Besonders nachts, wenn es alles ruhig werde, dann sei es sehr spannend, was alles zu hören sei, ergänzte Lale (8).

Mit Erkundungs- und Entdeckungsspielen, einer Wanderung durch den Schulwald und später einer Nachtwanderung und viel Zeit für Fragen, hofft der Hegering den Kindern die Natur näher zu bringen. Einen Uhu hatte Hoffmann schon im Gelände fliegen gesehen. „Da muss man dann ganz ruhig sein, wie bei der Jagd, um Tiere zu sehen“, wusste Josua über das richtige Verhalten Bescheid. Hoffmann kennt sich in dem Revier aus, er ist dort Jagdausübungsberechtigter. Zugleich bringt Hoffmann viel pädagogische Erfahrung für Outdoorerlebnisse mit. Er betreibt die Globetrotter Akademie und Event Natur, die seit Jahren schon in Norwegen ein besonderes Schulangebot anbietet. Er hatte ganz viel vorbereitet, langweilig wurde es bestimmt nicht. Mit dabei waren auch Hoffmanns Hunde – Labrador Rasputin und Münsterländerwelpe Annuk. „Der ist erst elf Wochen alt“, berichtete Ida (9) die den kleinen Kerl sehr mochte.

Die Nacht hatten die Waldbesucher gut überstanden, wie Hoffmann gestern auf Nachfrage berichtete. Aber sie sei kurz gewesen, „die Nacktschnecken fanden das Zelt auch gut und hielten die Kinder wach“. Die größte Begeisterung lösten die Nachtwanderung und das Sitzen am Lagerfeuer aus. An ihm wurden abends auch Stockbrot gebacken, Nudeln gekocht und gegrillt. Nach dem Erfolg plant der Hegering eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Der größte Wunsch der Kinder dafür sei, dass sie dann aber zwei Nächte im Wald übernachten könnten. Den Wunsch nahm Hoffmann gerne auf.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 18.Aug.2017 | 06:06 Uhr