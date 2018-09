Auszeichnung : Schlüsselfigur der Kommunalpolitik

Martin Klimach-Dreger (SPD) wurde am Montag auf Beschluss der Ratsversammlung mit dem Ehrenring der Stadt Eckernförde ausgezeichnet. Bürgervorsteherin Karin Himstedt hob seine ehrenamtlichen Verdienste um die Entwicklung der Stadt hervor.

von Gernot Kühl

25. September 2018, 09:34 Uhr

Gernot Kühl Große Ehre für den aus der aktiven Kommunalpolitik ausgeschiedenen, langjährigen Ratsherrn und SPD-Fraktionsvorsitzenden Martin Klimach-Dreger. Auf Beschluss der Ratsversammlung hat Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU) den 62-Jährigen am Montagabend in der ersten Arbeitssitzung der neuen Ratsversammlung mit dem Ehrenring der Stadt Eckernförde ausgezeichnet. Damit würdigt die Stadt Klimach-Dregers ehrenamtliche Verdienste um die Entwicklung der Stadt in hervorgehobenen Positionen in den vergangenen 20 Jahren. Martin Klimach-Dreger bezeichnete die Verleihung des Ehrenrings als „große Ehre“, die er sich nach Beendigung seiner kommunalpolitischen Laufbahn insgeheim „als einzige Freude“ nach seinem Ausscheiden auch gewünscht hatte, wie er einräumte. Bisher wurden 17 Kommunalpolitiker mit der hohen Auszeichnung geehrt, zuletzt Georg Bicker 2013 (siehe Info-Kasten).

Bürgervorsteherin Himstedt zeichnete in ihrer Laudatio das Bild eines Mannes, der auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken könne. 19 Jahre habe er der Ratsversammlung angehört, davon zehn Jahre als Vorsitzender der SPD-Fraktion sowie Vorsitzender in mehreren Ausschüssen, Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke und Mitglied des Kreistages. Himstedt nannte all die großen Themen, an denen Klimach-Dreger in führender Rolle mitgearbeitet habe: die schwierigen Debatten zu Beginn der 2000-er Jahre zum Verkauf der Stadtwerke-Anteile, zum U-Bootmuseum oder zur Errichtung des Einkaufszentrums am Hörst, aber auch an den gemeinsamen, aber erfolglosen Kampf für den Erhalt der Bauschule in Eckernförde. Lange hätten absolute Mehrheiten die Eckernförder Kommunalpolitik geprägt, jahrzehntelang hätte die SPD die Vorherrschaft gehabt, von 2003 bis 2008 die CDU, heute müsse um Mehrheiten gerungen und Kompromisse gesucht werden und das Thema Bürgerbeteiligung gewinne zunehmend an Bedeutung. „In diesen bewegten Zeiten haben Sie, lieber Martin Klimach- Dreger, in herausgehobenen Funktionen eine Schlüsselrolle in der Eckernförder Kommunalpolitik gespielt.“ Klimach-Dreger sei als SPD-Fraktionsvorsitzender „zentraler Ansprechpartner für die anderen Fraktionen“ gewesen und habe als Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzausschusses (2008 bis 2013) maßgeblich dazu beigetragen, dass die bis heute wirkende Haushaltskonsolidierung auf den Weg gebracht wurde. Als Vorsitzender des Hauptausschusses (2013 bis 2017) habe er an dem Projekt Binnenhafen-Nooröffnung maßgeblich mitgewirkt, und sich mit vielen anderen wichtigen Thema wie Kino-Standort oder Ankauf des Bahnhofsgebäudes befasst. Himstedt wies ferner auf Klimach-Dregers wichtige Rolle im Aufsichtsrat der Stadtwerke hin, in der er über die Unternehmensstrategie, neue Geschäftsfelder vom Wohnmobilstellplatz bis zum Parkhausbau mitentschieden habe. Daneben habe er sich immer besonders engagiert für gesellschaftspolitische und soziale Fragen, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowie für die Entwicklung Borbys von der Aufwertung des Strandes bis zur Ansiedlung eines Verbrauchermarkts in der Prinzenstraße eingesetzt.

„Es ist ganz sicher auch Ihr Verdienst, dass Eckernförde im Vergleich zu anderen Mittelstädten in Schleswig-Holstein heute so gut dasteht“., lobte die Bürgervorsteherin Klimach-Dregers großen kommunalpolitischen Einsatz. „Als Sozialdemokrat sind Sie engagiert für Ihre Überzeugungen eingetreten. Zugleich waren Sie aber auch kompromissbereit und lösungsorientiert und dabei ausgleichend und verlässlich, ohne viel Aufhebens um Ihre eigene Person. Das alles habe ich persönlich immer sehr an Ihnen geschätzt“, sagte Himstedt.

„Schon erstaunlich, wo ich überall dabei war“, wunderte sich der Ausgezeichnete nach der Laudatio. Klimach-Dreger hob die sehr gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Jörg Sibbel und der Verwaltung hervor. „Ich habe nie vor verschlossenen Türen gestanden und immer Informationen bekommen. Das war sehr wohltuend.“

Seinen Nachfolgern in der Ratsversammlung sagte er: „Ich beneide euch nicht. Es wird schwieriger werden.“ Damit meinte er die Bürgerbeteiligung, die er zwar grundsätzlich begrüßte, jedoch vor übertriebenen Auswüchsen warnte und das von manchen Bürgern vorgebrachte „Totschlagargument“, die Bürger wollten dieses oder jenes, kritisierte. „Ich spreche auch mit Bürgern, das sind aber immer Einzelmeinungen und niemals ’die Bürger’“, sagte der neue Ehrenringträger. Er bezeichnete eine solche Argumentation und einseitige Vereinnahmung der angeblichen Bürgermeinung als „No-Go“. „Wir müssen eine vernünftige Form der Bürgerbeteiligung und eine Balance zwischen Bürgerbeteiligung und repräsentativer Demokratie finden“, forderte Martin Klimach-Dreger. Abschließend dankte er vielen weiteren, ungenannt bleiben wollenden Menschen, die ein Stück ihres Weges mit ihm Dinge vorangebracht hätten, wie beispielsweise im Arbeitskreis Hafen, in dem der Grundstein für das Projekt Nooröffnung gelegt worden sei.