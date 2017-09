Dibberns Gasthof : Schließung „eine Katastrophe“

vergrößern 1 von 1 Foto: schappert 1 von 1

In Dibberns Gasthof tagen regelmäßig die Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse. Vereine treffen sich zu Jahresversammlungen und anderen Veranstaltungen. Der gemischte Chor singt, die Speeldeel probt und tritt auf. Die Sportschützen haben hier ihre Schießanlage. Kaum vorstellbar, dass all das bald zu Ende sein könnte.

Die Eigentümerin Renate Mohr will den traditionsreichen Gasthof verkaufen. Bürgermeister Joachim Iwers (Wählergemeinschaft Osdorf) spricht aus, was viele Bürgerinnen und Bürger denken: „Diese Gaststätte ist unser Herzstück für Geselligkeit, Vereine und Kultur.“ Aus Sicht der Gemeinde Osdorf sei die beabsichtigte Schließung Ende Juni 2018 für das gesellschaftliche Leben „eine Katastrophe“.

Iwers äußerte Verständnis für die Eigentümerin, die aus Altersgründen und mangels Nachfolge den Gasthof verkaufen will. Aber der Bürgermeister hat eine Idee: Er will eine Genossenschaft gründen, in der die Gemeinde Mitglied wird, aber auch jeder Bürger Anteile zeichnen kann.

Diese Genossenschaft soll sich am Bieterverfahren beteiligen, die traditionsreiche Gaststätte kaufen und weiter betreiben. Die Genossenschaftsidee hat der Bürgermeister bereits mit den Vorsitzenden der betroffenen Vereine andiskutiert. „Auch Renate Mohr ist für eine solche Lösung aufgeschlossen“, sagte Joachim Iwers gegenüber der EZ.

Mindestens ein Vorbild im Schwarzwald hat das Modell, fand der Bürgermeister heraus. Das genossenschaftliche Dorfgasthaus im 400-Seelen-Dorf Geschwend (Baden Württemberg) wurde von den Genossen vor dem Verfall gerettet. Auch hier gab die Eigentümerin aus Altersgründen auf. Dann stand das Gasthaus leer und war dem Verfall preis gegeben, ehe die Bürgerinnen und Bürger es übernahmen. Das Modell kann also funktionieren.

Bis zum Verfall von Dibberns Gasthof will der Osdorfer Bürgermeister keineswegs warten. Joachim Iwers hat den Anspruch einer „lückenlosen Fortsetzung des Betriebes“. „Wenn die Genossenschaft doch noch ein paar Monate länger braucht, um handlungsfähig zu sein, ist Familie Mohr auch bereit, den Übergang flexibel zu gestalten“, erklärt Iwers, dass die Besitzer der Gemeinde entgegenkommen würden.

Der Bürgermeister wirbt im Ort für das Genossenschaftsmodell. Eine Genossenschaft biete als Rechtsplattform die Beteiligung aller interessierten Bürgerinnen oder Bürger und auch juristischer Personen (Vereine, Verbände) aus nah und fern.

Ferner stärke die Genossenschaft das soziale Zusammenleben und wirke nachhaltig. Schließlich biete eine Genossenschaft mit Vorstand, Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung klare Verantwortungs- und Kontrollmechanismen. „Jedes Mitglied hat unabhängig von den gebuchten Geschäftsanteilen eine Stimme“, erläutert Iwers die Vorzüge seiner Idee.

Ob die Gemeindevertretung das vom Bürgermeister vorgeschlagene Modell favorisieren wird, wird sich in Kürze zeigen. Nach der Sommerpause werden die Ausschüsse und die Gemeindevertretung zu dem Thema beraten – selbstverständlich in Dibberns Gasthof. „Für mich hat dieses Projekt oberste Priorität“, stellt Joachim Iwers klar.

Termine der Gemeindevertretung und der Ausschüsse:

5. September, 18.30 Uhr: Sitzung des Bauausschusses; 12. September, 19 Uhr: Sitzung des Sozialausschusses; 26. September, 19 Uhr: Sitzung des Finanzausschusses; 5. Oktober, 19 Uhr: Sitzung der Gemeindevertretung.

Alle Sitzungen sind öffentlich.

von sim

erstellt am 02.Sep.2017 | 06:00 Uhr