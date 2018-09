Musik und Vortrag auf Gut Knoop : Schleswig-Holsteins Rittern auf der Spur

Am Tag des offenen Denkmals kommen Martina Doehring, Aivars Kalejs und Prof. Dr. Ulrich Matthee mit Gesang und Vorträgen nach Altenholz.

05. September 2018, 17:20 Uhr

Martina Doehring, Aivars Kalejs und Prof. Dr. Ulrich Matthee kommen am Sonntag, 9. September, um 17 Uhr zum Tag des offenen Denkmals mit Musik und einem Vortrag in das Herrenhaus Knoop. Unter dem Motto „Von Herrenhaus zu Herrenhaus – Was Frankreichs Nationalhymne mit Bismarcks Hering verbindet“ gestaltet das Trio einen Abend rund um Schleswig-Holsteins Herrenhäuser und ihre Geschichte. „Sopranistin Martina Doehring wird in einem Vortrag mit Musik eine kleine Auswahl der schönsten Herren des Landes vorstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Mit dabei sind auch die Güter Emkendorf und Jersbek. Aber auch das Schloss Friedensruh, das Otto von Bismarck von Kaiser Wilhelm I. übereignet wurde, kommt in der musikalischen Präsentation vor. Begleitet wird Martina Doehring am Klavier von Aivars Kalejs. Im Vordergrund sollen nicht die architektonischen Besonderheiten der Adelssitze, sondern ihre Bewohner und ihre Lebensgeschichte stehen. Martina Doehring hat Portraits erarbeitet, die sie während der Veranstaltung auf kurzweilige Art und Weise präsentieren wird.

Prof. Dr. Ulrich Matthee wird eine Einführung in die Geschichte der Ritterschaft im nördlichsten Bundesland geben und dabei auch über die Bauten sprechen. Auch das Schloss Eutin, in dem sich Katharina die Große, ehemals Sophie von Anhalt-Zerbst, und der russische Thronfolger trafen, soll Gegenstand des Vortrages sein.

Damit auch die Geselligkeit an diesem Nachmittag nicht zu kurz kommt, werden die Konzertbesucher in der Pause wie immer Gelegenheit haben, sich bei einem Glas Wein mit den Hausherren und ihren Gästen auszutauschen.

Der Eintritt kostet 13 Euro und beinhaltet ein Getränk. Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse und bei der Konzertkasse Streiber in Kiel, Holstenstraße 88.