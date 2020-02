„Cine Swimming“ in Eckernförde : Schlauchboote als bequeme Kinosessel

Beim jährlichen „Cine Swimming“ im Meerwasserwellenbad am Samstag herrschte ein großer Andrang.

Avatar_shz von shz.de

23. Februar 2020, 14:01 Uhr

Eckernförde | Draußen stürmt und regnet es aus Eimern, drinnen schaukeln die Besucher bei angenehmen Temperaturen sanft auf dem Wasser und schauen sich einen Blockbuster an – ein Mal im Jahr gibt es Kino im Meerwasserwellenbad. „Cine swimming“ heißt das Angebot, am Sonnabend war es wieder soweit. Auf einer 24 Quadratmeter großen Leinwand wurde der Film „Der König der Löwen“ gezeigt. Als Kinosessel dienten 18 Schlauchboote und einige wasserfeste Kunststoffstühle an den Beckenrändern. Sogar die Strandkörbe waren besetzt. Mit Blick auf die nahe Ostsee und die vielen Regenwolken wurde das Kinoerlebnis zu einer kurzen Reise ins heiße Afrika. Wer wollte, konnte im Anschluss noch einen Sprung ins tropisch warme Wasser machen.

Ein Abend, der viel Aufwand über und unter Wasser von dem Team des Wellenbades, aber von auch der Hamburger Bild- und Ton-Erlebnismannschaft „Sea swimming“ erforderte. Kurz nach Mittag waren Janus Nowak und Marvin van Oehsen angereist, hatten den lichtstarken 7000 Lumen-Beamer (Zum Vergleich: Die Helligkeit einer Schreibtischlampe wird mit 250 Lumen angegeben), Lautsprecher und Verstärker-Elektronik ins feucht-warme Schwitz-Tropen-Klima gebracht, die Projektionswand aufgebaut, Stative und Lautsprecher aufgestellt, angeschlossen und alles fein justiert. Filmstart war 18.30 Uhr!

Auch vier Profi-Taucher machten sich für einen Zwei-Stunden-Unterwassereinsatz bereit. Thorsten Peuster von der Tauchschule „Tauchen und Meer“ und sein Rettungstaucher-Team mit Kerstin Schierholz, Holger Schulz und Lars Wiese sorgten für die Sicherheit. Peuster ist von Anfang an dabei. Er schätzt: „Bestimmt 18 Mal. „Wenn im Halbdunkel jemand ins Wasser fällt, könnte das zu spät bemerkt werden. Deshalb sind wir mit Sauerstoffflasche während der gesamten Veranstaltung unter den Schlauchbooten im Wasser und passen auf“, erklärt er die Sicherheitsmaßnahme. „Ein tolles Schwimmbad mit Ausblick“ schwärmte Janus Nowak über das Eckernförder Wellenbad. Der Ausblick, der allerdings auch den Termin dieses Abends in der dunklen Jahreszeit bewirkte. „Ursprünglich war auch ein Filmabend im Herbst geplant. Weil sich das Wellenbad aber nicht verdunkeln lässt, haben wir den Filmabend ins Winterhalbjahr verlegt“ erklärt die Leiterin Kerstin Frotscher.

Ein Genuss für alle. Thies (12) ist mit seinen Freunden Finn (11) und Justus (13) schon zum zweiten Mal dabei. Die drei haben es sich am äußersten Beckenrand hinten bequem gemacht. Sorgen, dass Sitzriesen ihnen den Blick auf die Filmbilder verdecken könnten, haben sie nicht. „Die strampeln wir alle weg!“ Gespenstische Stimmung während des Films: Vermenschlichte Tiere in der heiß-trockenen Savanne Afrikas auf der Leinwand, davor ein unübersichtliches Meer faszinierter und konzentrierter Filmfans. Es waren nur noch wenige freie Wasserflächen sichtbar. Darunter: die vier Profi-Taucher. „Das Leben ist ungerecht, mein Freund“ sinniert der weise Löwenkönig Mufasa und bekennt damit seine vorbildliche Haltung, dass er als wahrer König „sucht nach dem, was er geben kann!“ Aber am Ende geht alles gut aus. Glückliches Ende des Films und eines außergewöhnlichen Kinoabends unter besonderen Umständen an besonderem Ort.