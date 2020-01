Ehrung durch Ministerin Julia Klöckner : Schinkeler Höfe bei Grüner Woche ausgezeichnet

Ministerin Julia Klöckner hat die Schinkeler Höfe mit einem Preis ausgezeichnet.

Avatar_shz von Redaktion Eckernförde

24. Januar 2020, 16:18 Uhr

Mainz/Berlin/Schinkel | Bei der Preisverleihung „Bundespreis Ökolandbau“ auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin wurde der Verbund Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) Schinkeler Höfe ausgezeichnet. Die Schinkeler Höfe überzeugten die Jury in der Kategorie „Erzeugung und Verarbeitung und/oder Vermarktung“.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, in der gleich vier Bioland-Betriebe aktiv sind. Es ist wichtig, dass zwischen Verbrauchern und Bauern so enge Verbindungen entstehen können und auch wirtschaftlich gelebt werden. Hier wird einmal mehr Pionierarbeit geleistet und in der Praxis gezeigt, wie die Zukunft der Landwirtschaft eigenverantwortlich gestaltet werden kann. Auch die Jury hat den Wert erkannt und nun das Engagement mit dem Bundespreis Ökolandbau honoriert“, sagt Bioland-Präsident Jan Plagge.

Die Schinkeler Höfe sind ein Zusammenschluss der drei Bioland-Höfe Mevs, Rzehak und dem Wurzelhof sowie der Bioland-Bäckerei Kornkraft. Gemeinsam mit rund 400 Verbrauchern bilden sie eine solidarische Landwirtschaft. Alle vier Unternehmen wirtschaften seit den 1980er Jahren ökologisch, die Höfe Mevs und Rzehak bereits in der zweiten Generation.

„Solidarisches Handeln erfordert gemeinsame Entscheidungen. Dass diese richtig waren bestätigt uns die Auszeichnung. Darauf sind wir mächtig stolz“, sagt Jahne Zastrow vom Hof Mevs. „Wir haben noch so viel vor. Jetzt sind wir bestens motiviert.“ Yannick Rzehak von Hof Rzehak ergänzt: „Unser Dank gilt unseren Solawistas, also den Endverbrauchern, die uns finanziell unterstützen und uns Planungssicherheit geben. Alle packen mit an und organisieren unsere Verwaltung und Logistik. Das ist ein so tolles Zusammenspiel.“

Dieter Pansegrau vom Wurzelhof erklärt: „Unsere Solawistas tragen das Ernterisiko voll mit. Dafür profitieren sie durch die Nähe zu uns Erzeugern und das Wissen um die Produktionsbedingungen. Dieses gegenseitige Vertrauen motiviert, Tag für Tag weiter zu ackern.“

Dass das Vertrauen wächst und feste Finanzierungszusagen das Wirtschaften absichert, gefiel auch der Jury. Allem voran stellte sie, dass das Engagement in der Solawi über das übliche Maß hinausgeht und dazu beiträgt, die Zukunftsfähigkeit der Betriebe zu sichern. Weiter lobt die Jury, dass jeder Betrieb eine unterschiedliche Spezialisierung mitbringt. Lohn und Resultat seien eine große Vielfalt saisonaler Lebensmittel von hoher Qualität. Neben erfahrenen Pionieren seien auch Jungunternehmer sowie Verbraucher in dem Projekt involviert, die gemeinsam etablierte und funktionierende Vermarktungsbeziehungen aufgebaut haben.

Im Jahr 2015 haben sich die vier Betriebe und eine Gruppe Verbraucher zur Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft (EVG) „Schinkeler Höfe“ zusammengetan. Der Verbund befindet sich im Großraum Schinkel. Die Verteilung der Lebensmittel ist über selbst organisierte Depots organisiert. Bewirtschaftet werden etwa 150 Hektar. Die Produktpalette reicht von einem bunten Gemüse- und Kräuterangebot über Brot, Brötchen und Kuchen, über Kartoffeln bis zu Eiern, Ziegenfrisch und -hartkäse sowie Ziegenfleisch, Joghurt, Quark, Vorzugskuhmilch und vieles mehr. Der über Anteile der Solawistas vermarktete Teil liegt, je nach Betrieb, zwischen 10 und 30 Prozent.

Weitere Informationen zur ausgezeichneten Solawi finden sich auf deren Homepage unter www.schinkeler-hoefe.de.