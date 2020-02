Eckernförde : Schiff „Simone“ liegt jetzt in Schleswig

Der ehemalige Angelkutter soll neben dem Wikingturmals liegen und als Begegnungsraum dienen.

von Arne Peters

21. Februar 2020, 16:23 Uhr

Schleswig/Eckernförde | Die „MS Simone“ hat eine neue Heimat: Ab Mai soll das Schiff, das 17 Jahre in Eckernförde beheimatet war, direkt neben dem Wikingturm in Schleswig als Begegnungsraum mit Café dienen. Ernst Schliemann von der Yachtschule Borby hat das Schiff im Herbst 2019 gekauft und später nach Schleswig gebracht, nachdem er in Eckernförde keinen Liegeplatz erhalten hatte. Nach dem geltenden Konzept wollen die Stadtwerke als Hafenbetreiber keine weiteren liegenden Schiffe im Hafen haben.

„Zunächst einmal werden wir das Schiff auf Vordermann bringen“, sagt Schliemann. „Dann soll es zu einem Treff- und Anlaufpunkt für verschiedene Gruppen werden.“ Die Innenräume des Angelkutters könnten zum Beispiel für Seniorennachmittage oder Kindergeburtstage genutzt werden.

Nach Angaben Schliemanns ist das Schiff zwar fahrtüchtig, soll aber nicht für Ausflüge eingesetzt werden. Vielmehr will der 70-Jährige auf der „Simone“ neben ihrer neuen Funktion als Begegnungsstätte einen Schulungsraum einrichten. Dazu will er zukünftig „maritime Klassenfahrten“ anbieten. Das Angebot beinhaltet neben Informationen zur Nautik auch einführende Worte zu den Segelkünsten der Wikinger.

Das Hauptthema der Klassenfahrten ist das Weltkulturerbe der Stadt Schleswig mit möglichen Besuchen in Haithabu und Schloss Gottorf. Über die Schifffahrt und die Techniken der Wikinger hat Schliemann dabei viel zu erzählen. Als Nachfahre des Archäologen Heinrich Schliemann, Entdecker der antiken Stadt Troja, liegen seine Interessen ebenfalls in der Geschichte. „Ich habe mich viel mit den Wikingern befasst. Natürlich bin ich vorrangig ein Nautiker und kein Archäologe.“

Da die „Simone“ selbst nicht auf der Schlei fahren soll, besteht für die Teilnehmer der Klassenfahrten die Möglichkeit, Kanutouren oder eine Fahrt mit einem Wikingerschiff beim Hafenbetreiber zu buchen. Die Übernachtungen sollen in der Schleswiger Jugendherberge stattfinden. Vor einigen Tagen wurde das Angebot für die maritimen Klassenfahrten auf der Webseite der Yachtschule Borby veröffentlicht. Die Nachfrage ist nach Aussagen von Schliemann bereits jetzt schon überwältigend. „Wir wurden bereits von Gruppen und Schulklassen aus Wiesbaden und Köln kontaktiert. Auch aus Estland gibt es eine Anfrage.“

Bis die Simone allerdings einsatzfähig ist, muss noch einiges getan werden. In den kommenden Wochen wird daher am Angelkutter intensiv gewerkelt. In den Innenräumen sollen dann bis zu 30 Personen Platz finden. Insgesamt verfügt der Kutter über eine Zulassung für 48 Passagiere. Allerdings wolle Schliemann sich bei den Gruppenangeboten eher an 30 bis 40 Personen halten.