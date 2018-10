Eckernförde : Sandra Dünschede liest aus „Friesengroll“

Die nordfriesische Autorin Sandra Dünschede kommt am 17. Oktober in die Stadtbücherei.

von Arne Peters

04. Oktober 2018, 15:34 Uhr

Eckernförde | Sie hat Bücher wie „Deichgrab“, „Nordfeuer“ und „Friesennebel“ geschrieben – jetzt ist Sandra Dünschede zu Gast in der Eckernförder Stadtbücherei. Die Krimiautorin aus Nordfriesland liest am Mittwoch, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr aus ihrem neuen Kriminalroman „Friesengroll“. Der Eintritt kostet 7 Euro, Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtbücherei.

Eigentlich wollte Dirk Thamsen bei seinem Klassentreffen in Niebüll nur einen fröhlichen Abend im Kreis früherer Schulkameraden verbringen und von der Polizeiarbeit abschalten. Doch die holt ihn schneller ein als erwartet: Die ehemalige Deutschlehrerin Rita Hansen liegt erdrosselt auf der Damentoilette. Thamsen ist erschüttert, leitet aber sogleich eine Ermittlung in die Wege. Schon am nächsten Morgen gibt es einen weiteren Toten. Um den Fall zu lösen, muss Thamsen, unterstützt von seinem Freund Haie, tief in die Vergangenheit eintauchen.

Raffiniert verwebt die Autorin gesellschaftliche sowie zwischenmenschliche Probleme in einen spannenden Plot, der in einem Showdown mündet und den Leser in seinen Bann zieht.

Sandra Dünschede wurde 1972 im nordfriesischen Niebüll geboren und wuchs in Risum-Lindholm auf. Sie lernte zunächst den Beruf der Bankkauffrau. Im Jahr 2000 entschied sie sich zu einem Studium der Germanistik und Allgemeinen Sprachwissenschaft. Kurz darauf begann sie mit dem Schreiben. 2006 erschien ihr erster Kriminalroman „Deichgrab“, der mit dem Medienpreis des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes (SHHB) als bester Kriminalroman ausgezeichnet wurde. Seit 2011 lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Hamburg.