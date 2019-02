Wohnen an der B 76 in Eckernförde : Sandkrug: Tempo 30 auch am Tag

Das Oberverwaltungsgericht gibt einem Einzelkläger Recht: Tempo 30 auch tagsüber auf einem 300 Meter kurzen Streckenabschnitt.

von Gernot Kühl

20. Februar 2019, 19:05 Uhr

Ab sofort gilt Tempo 30 auf einem etwa 300 Meter langen Teilabschnitt der Berliner Straße / B 76 in Höhe der Sandkrug-Wohnanlage. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig ist damit der Klage eines Anwohners der Wohnanlage gefolgt, der seine Gesundheit beeinträchtigt sieht und die Stadt seit Jahren mit diversen Klagen überzogen hat. Mit den meisten Forderungen ist er allerdings gescheitert. Dagegen hatte der Kläger wiederum Beschwerde eingelegt und sogar den Bundesgerichtshof angerufen, weil die richterliche Entscheidung aufgrund – seiner Meinung nach – falscher Voraussetzungen getroffen worden sein soll. Das Oberverwaltungsgericht hatte nach dem Verkehrsrecht geurteilt, seiner Meinung nach hätte die Klage nach dem Immissionsschutzrecht behandelt werden müssen.



Auswertung der Messung





In diesem Einzelpunkt jedoch hat das OVG dem Einzelkläger und Sandkrugbewohner Recht gegeben. Der Gerichtsentscheidung zugrunde liegt die Auswertung von Lärmmessungen. Ergebnis: Die gemessenen Werte übersteigen die zulässigen Grenzwerte, die ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung sei eine Möglichkeit, um den Lärm zu reduzieren. Das OVG hat die Stadt daher aufgefordert, die bereits bestehende nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h zwischen 22 und 6 Uhr ganztägig anzuordnen und auszuschildern. Das ist gestern geschehen. Somit können Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit ab sofort geahndet werden. Zuständig für die Kontrollen sind der Kreis und die Polizei.

Betroffen von dieser Geschwindigkeitsbeschränkung ist nur der kurze Straßenabschnitt direkt vor dem Sandkruggebäude und dem Einzelhaus daneben auf einer Strecke von 300 Metern. Weiter stadteinwärts, wo erheblich mehr Bewohner direkt an der Bundesstraße leben, kann tagsüber weiterhin sanktionsfrei 50 km/h schnell gefahren werden – dort gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung wie vormals auch beim Sandkrug nur nachts.



Weitere Forderungen





Der Kläger fordert über die ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h vor seiner Wohnung hinaus noch weitergehende Maßnahmen. Unter anderen hat er die Aufstellung von stationären Blitzgeräten vorgeschlagen. Seiner Meinung nach sollte auch ein Durchfahrverbot von Lkw über 12 Tonnen am Tag sowie von Lkw über 7,5 Tonnen in der Nacht gelten. Mittelfristig sind seine Überlegungen weitergehend: Er schlägt eine Verengung der Straße im Straßenabschnitt Südstrand auf 5,50 Meter vor, ebenso den Bau von zwei Verkehrsinseln zwischen Sandkrug und Strandpavillon sowie eines Kreisverkehrs auf Höhe der Ampelanlage Altenhof und die Einrichtung und Verlängerung von Abbiegespuren auf Höhe Domstag, Einfahrt Sandkrug und Parkplatz Südstrand. Als langfristige Maßnahme schwebt ihm die Verlegung der B 76 in einen Tunnel oder auf eine Umgehungsstraße vor.

Das Oberverwaltungsgericht war zunächst seiner Forderung nach einer langfristigen Reduzierung des Lärmpegels unter 55 Dezibel am Tag und 45 Dezibel in der Nacht nicht nachgekommen, hat aber bestätigt, dass die Lärmbelastung die Grenze der Zumutbarkeit überschreitet. Laut einem Sachverständigengutachten sollen die Lärmpegel auf dem Sandkruggelände bei 68 Dezibel tags und 61 Dezibel nachts liegen und damit die laut Verkehrslärmschutzverordnung für Mischgebiete festgelegten Immissionsgrenzwerte um 4 Dezibel tags und 7 Dezibel in der Nacht überschreiten. Das ist laut Urteilsbegründung „mehr als erheblich“ und auch angesichts der Funktion der Straße als Bundesstraße „unzumutbar“.



Argumente der Stadt





Die Stadt war aufgrund eines eigenen Lärmgutachtens davon ausgegangen, dass es keine unzumutbare Belastung gebe. Sie hatte argumentiert, dass die Einführung einer Tempo-30-Zone auf einer Bundesstraße unverhältnismäßig sei. Zudem sei schon in der Baugenehmigung für den Wohnpark Sandkrug auf den Verkehr als Einschränkung hingewiesen worden.

Das ließ das Gericht allerdings bereits in seiner Entscheidung vom 9. November 2017 nicht gelten. Jetzt erfolgte nachträglich die Anordnung, die Geschwindigkeit auch am Tag auf 30 km/h zu reduzieren.