Südstrand und Sandkrug: Jetzt wird es skurril : Sandkrug-Kläger fühlt sich ausgegrenzt und kritisiert Demo-Veranstalter

Der Kläger gegen angeblich zu hohe Lärmimmissionen am Sandkrug beklagt sich über Nicht-Aufnahme in der Facebook-Gruppe.

von Gernot Kühl

02. September 2019, 17:40 Uhr

Eckernförde | In einer Rundmail an zahlreiche Adressaten hat der am Südstrand auf Lärm- und Naturschutz pochende und auch klagende Anwohner aus dem gegenüber liegenden Wohnpark Sandkrug den Veranstalter der Groß-Demonstration am kommenden Sonntag, Gerrit Baumeister, kritisiert, ihm zwei Mal den Beitritt in die Facebook-Gruppe „Pro Kultur!Konzerte & Partys am Südstrand in Eckernförde“ verwehrt zu haben. Damit, so seine Behauptung, verstoße der Veranstalter gegen geltendes Recht und Pflichten, als Versammlungsleiter Ansprechpartner für alle Belange der Demo zu sein.

Sandkrug-Kläger kommuniziert über die CDU-Facebookseite

Um öffentlich wahrgenommen zu werden und einen Fakten-Check beizusteuern, hat der Kläger versucht, auf der Facebook-Seite der CDU Eckernförde seine Sicht der Dinge zu lancieren. Darin befinden sich auch Rechercheergebnisse über die beruflichen Aktivitäten des Demo-Veranstalters als DJ, die im FFH-Gebiet Südstrand - wie er weiter behauptet - wegen der hohen Naturschutzauflagen nicht genehmigungsfähig seien.

Kläger reagiert auf EZ-Leserbriefschreiberin

Desweiteren hat der klagende Anwohner auf den Leserbrief von Doris Rautenberg zum Thema Südstrand (EZ v. 2.9.) reagiert. Auch darin verweist er auf seinen Post auf der CDU-Facebookseite. Die 4.965 Mitglieder der Demo-Facebook-Gruppe „Pro Kultur!Konzerte & Partys am Südstrand in Eckernförde“ säßen im falschen Zug, behauptet er. Der Südstrand sei FFH-Gebiet, jede Veranstaltung bedürfe der Sondergenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde unter Auflagen. Genehmigungsfähig seien allenfalls seltene Ereignisse wie Konzerte, Partys als dauerhafte Nutzungsart seien grundsätzlich ausgeschlossen. Seltene Veranstaltungen dürften dort maximal 18 mal im Jahr unter Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte stattfinden. Der Mann fordert hier strengere Werte als zurzeit gemäß der Einstufung als reines Wohngebiet (derzeit Mischgebiet).

Leserbriefschreiberin Rautenberg erklärte daraufhin öffentlich: „Mir ist die Gesetzeslage bewusst, mein Appell richtet sich an Sie als Mensch.“ Als Ratsfrau vertrete sie die Anliegen der Bürger, es gehe um „ das Wohl vieler“. Der Kläger würde sich Anerkennung in der Stadt verschaffen, wenn er „ein paar Events oder Konzerte im Jahr ohne Einschränkungen“ tolerieren würde. „Mir ist inzwischen klar, dass das Ihnen egal ist, und genau das empfinde ich als schade.“