Saisonbeginn bei der Plattdüütsch Gill Eckernför

von shz.de

27. September 2018, 19:13 Uhr

Die Plattdüütsch Gill Eckernför beginnt die neue Saison des Theaters und der Lesenachmittage mit einem Lesenachmittag am Donnerstag, 4. Oktober, um 15.30 Uhr im Stadthallenrestaurant. Der Baas Heiko Gauert wird Geschichten aus Eckernförde vortragen. Bei Kaffee und Kuchen ist ein unterhaltsamer Nachmittag garantiert, auch Gäste sind willkommen.

Am Mittwoch, 10. Oktober, beginnt dann die neue Theatersaison mit der Glückstädter Speeldeel und dem Stück „Rache för Paula“. Karten gibt es an der Abendkasse. Wer noch bei der Abo-Reihe mit sieben Vorstellungen einsteigen möchte, wende sich an Christa Wetzel, Tel.: 04351/83327.