3000 Euro vom Rotary Club : Sailing Kids: Wilde Woche voller Abenteuer

Die Sailing Kids erhalten einen 3000-Euro-Scheck vom Rotary Club Dänischer Wohld.

von Torsten Peters

17. Januar 2020, 12:14 Uhr

Gettorf | Jutta Johannsen singt gerne. Aus diesem Grund überlegte sich das Gründungsmitglied des Rotary Clubs Dänischer Wohld vor einigen Jahren, ein A-cappella-Konzert auf die Beine zu stellen. Doch aller Anfang ist schwer. Der Beginn in Gettorf verlief zu Beginn noch sehr durchwachsen. „Ich habe damals selbst die Veranstaltungs-Flyer verteilt“, berichtet sie. Nachdem es sich herumgesprochen hatte, war die zweite Veranstaltung schon deutlich erfolgreicher. Danach ging es mit den Konzerten weiter nach Dänischenhagen, ehe ab der vierten Veranstaltung im Eivind-Berggrav-Zentrum in Altenholz die endgültige Heimat gefunden werden konnte.

Diese Konzerte sind seit Jahren immer wieder gut besucht, wobei die Einnahmen an gemeinnützige Einrichtungen fließen. So konnten sich diesmal die Sailing Kids des Rotaracts-Clubs Eckernförde, einer unabhängigen Organisation für 18- bis 32-Jährige, über einen Scheck in Höhe von 3000 Euro freuen.

Die Rotaracter, die Jugendorganisation der Rotarier, führen seit einigen Jahren Ausflüge für 20 Kinder aus bedürftigen Familien durch. Dies sind jedes Jahr andere. Bei der Auswahl wird auch Rat bei den Tafeln, Lehrern, Kirche oder der Flüchtlingshilfe eingeholt, damit es auch die trifft, die es besonders gebrauchen können. Dabei spielt nicht nur das Finanzielle eine Rolle, sondern auch die soziale Bedürftigkeit. Begleitet werden die Kinder von zehn speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Betreuern der Rotarier und Rotaracter. Die fünftägigen Ausflüge finden normalerweise auf dem Zweimaster Elegant auf der Ostsee statt. Doch da auf dem Schiff Reparaturen nötig sind, musste umdisponiert werden.

So wird das Abenteuer für die Kinder diesmal vom 29. Juni bis 3. Juli auf der Schlei stattfinden. „Wir verbringen mit den Kindern eine wilde Woche voller Abenteuer“, sagt Maxi Schütt, die Vorsitzende des Rotary-Clubs Dänischer Wohld. „Das Schöne daran ist immer, dass die Kinder uns ganz anders verlassen, als sie gekommen sind. Sie haben gelernt, Regeln einzuhalten, weil sie komplett ins Leben an Bord eingebunden werden, hierzu zählt auch das Deckschrubben und der Küchendienst, denn wir kochen immer ganz frische Sachen.“ Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer vor dem Ausflug einen Gratis-Schwimmkurs, damit sie für den Notfall gerüstet sind.