Sturmtief : „Sabine“ ließ Eckernförde in Ruhe

Die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde zählte nur drei Einsätze.

von Arne Peters

10. Februar 2020, 11:51 Uhr

Eckernförde | Das Sturmtief „Sabine“ wurde in den Medien groß angekündigt, sogar die Deutsche Bahn ließ ihre Züge stehen. In Eckernförde jedoch zeigte sich die windige Dame gnädig. Nur drei Einsätze verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde am Sonntag, wie Wehrführer Meint Behrmann auf Nachfrage der Eckernförder Zeitung bestätigte. Seither ist es ruhig.

Plane und Dachpfannen lose

Zum einen hatte sich die Baustellenplane am Kiosk „NaturKostBar“ an der Borbyer Uferpromenade losgerissen, in der Meininger Straße flogen Pfannen Vom Dach, und am ehemaligen Schwesternwohnheim des Krankenhauses hatte sich eine Dachkantenabdeckung gelöst. „Nichts Weltbewegendes“, so Meint Behrmann. Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sturmschäden. „Mit so ein bisschen Wind kann der Norddeutsche ja umgehen.“