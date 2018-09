Mountainbiker in den Hüttener Bergen : Rundkurs durch den Naturpark

„Hütti-Trail“ im Brekendorfer Forst feierlich eröffnet / 100 Radsportler testen die rund 15 Kilometer lange Strecke

von Florian Käselau

24. September 2018, 13:52 Uhr

Brekendorf | Den Kopf ausschalten und den Lieblingssport bei frischer Waldluft und der atemberaubenden Landschaft in den Hüttener Bergen genießen, können seit dem Wochenende nun auch offiziell die Mountainbiker der Region. Nach intensiven Gesprächen zwischen den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, dem Naturpark Hüttener Berge und den Radsportlern wurde der lang ersehnte „Hütti-Trail“ im Brekendorfer Forst am Sonnabend feierlich eröffnet. Mehr als 100 Radsportler ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und testeten den knapp 15 Kilo,eter langen Rundkurs sogleich auf Herz und Nieren.

„Die Sache begleitet mich, seit dem ich hier hergekommen bin“, erinnerte der Brekendorfer Revierförster Rainer Mertens an die Anfänge des Projekts. Damals sei jeder Wildwechsel befahren worden und die Anzahl der Mountainbiker habe stetig zugenommen. Dies habe ihn zunächst sehr gestört, sodass man Gespräche aufnahm. „Ziel und Hintergrund war, dass wir das Ganze gelenkt haben“, erläuterte Mertens. „Wir haben elf Prozent Wald in Schleswig-Holstein und viele Gruppen möchten diesen nutzen“, daher sei gegenseitiges Verständnis von Naturschutz, Jagd und Sport ein zentrales Element. „Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass ihr nun unseren Wald zur Erholung nutzen könnt“, wandte sich der Revierförster an die Radsportler.

„Ein Trail lebt auch davon, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern“, lobte Rainer Mertens das Engagement von Armin Quante, der als Bindeglied zu den Mountainbikern in der Entwicklung des Hütti-Trails großen Einsatz gezeigt habe. Quante selbst ließ noch einmal die Entwicklung des Projektes Revue passieren. Nach dem Gestattungsvertrag mit den Landesforsten im vergangenen Jahr und ersten Streckenvorschlägen sei unter Moderation des Amtes Hüttener Berge ein gemeinsamer Rundkurs erarbeitet worden. „Ich hoffe, dass das ein guter Start für eine gute Stecke wird“, freuten sich Armin Quante und seine Mitstreiter auf die Jungfernfahrt.

Die zahlreich erschienenen Radsportler beeindruckten den Vorsitzen des Naturparkvereins, Hans-Claus Schnack: „Wenn ich sehe, wie viele von euch hier sind, ist das eine Bereicherung und ein weiteres Mosaikteilchen in unserem Naturpark“. Aus der Zeitspanne der Gespräche habe man ein gemeinsames Paket geschnürt. „Es ist ein toller Sport und wenn man diesen mit anderen Nutzern gemeinsam praktiziert, bietet der Naturpark allen etwas“, betonte Schnack die Bedeutung der Hüttener Berge als Erholungsraum. „Es ist ein gemeinsames Geben und Nehmen“, verband Brekendorfs stellvertretende Bürgermeisterin Annelore Müller die Eröffnung mit der Hoffnung auf Rücksichtnahme durch die Radsportler.