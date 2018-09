Lauftag in der Grundschule Hüttener Berge : Runde um Runde für einen guten Zweck

85 Schüler sowie Eltern und Lehrer eine Stunde unterwegs

von Achim Messerschmidt

21. September 2018, 14:44 Uhr

Noch wird gerechnet und gezählt, aber Thomas Graue ist sicher, dass bei dem Lauftag in dieser Woche wieder viel Geld zusammen gekommen ist. Die Schüler haben sich zuvor für ihren sportlichen Einsatz Sponsoren gesucht. ,„Wir wollen mit dem Erlös ein neues Klettergerüst für den Schulhof kaufen und für die Kindernothilfe spenden“, sagt Ascheffels Schulleiter. 85 Schüler sowie einige Eltern und Lehrer gingen an den Start und kamen nach 60 Minuten schweißgebadet und stolz im Ziel an.