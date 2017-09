Stadthalle : Ruhrpott-Kabarett vom Feinsten

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

Eckernförde | „Ist das überhaupt noch Eckernförde, wo Sie sitzen?“ Auf so eine witzig-charmante Umschreibung für die dunklen Außenplätze in der Stadthalle muss man erstmal kommen. Torsten Sträter kommt auf so was. Und ihm fällt noch viel, viel mehr ein, teils durcharrangiert, aber oft auch spontan, schlagfertig, schön direkt in seiner herzerfrischenden Dortmunder Muttersprache, mit einer Unzahl bizarrer Sprachbilder, die sich bei den sich vor Lachen krümmenden Zuschauern zu einer nachhaltig wirkenden, skurrilen Kopfkino-Komödie zwischen „Ommas“ Sprüchen und Stephen Kings Horrorszenarien in Spielfilmlänge zusammenfügen. Was hätte man nur versäumt, wäre Sträter Herrenschneider geblieben!

Sein Geldbeutel und Geist wollten mehr, und er arbeitete sich vom kleinen Ruhrpott-Literaten zum vielfach preisgekrönten Slammer-König der Nation und Kabarettisten erster Güte hoch. Ein langer Weg, auf dem der erdige, 51-jährige Dortmunder, der auch als Nichtfußballfan die ungeliebte Nachbarstadt Gelsenkirchen gern mal „Arschlochpimmelmannshausen“ nennt, viele Tücken, Verwicklungen und Skurrilitäten des Lebens zum Teil miterlebt, aufgeschrieben und in zugespitzter Form in seine Programme aufgenommen hat. Schwarze, halb geöffnete Boots, schwarze Jeans mit Löchern, schwarzes Hemd, schwarze Mütze - schwarze Seele? Nein, ganz sicher nicht. Torsten Sträter ist ein Sympath, der es auch mal dreckig kann, eben Ruhrpott live, dann aber von Herzen. Die kralle Omma, die auch mal den Kassierer im Supermarkt anranzt, die resolute Mutter („Wir sind hier nicht bei den Hottentotten“ oder „Das fehlt mir noch in meiner Raupensammlung“), die Brüder Timo („Brain und Schach-Genie“) und Guido („dumm wie eine Tüte Mücken“) finden ebenso ihren Platz wie die griffig beschriebene Prostata-Untersuchung im weiß gekachelten Untersuchungsraum, Variationen über den Penis und Furze, die verbale Vernichtung von Kaffee-Pad-Maschinen („Die sehen aus wie ein kotzender Hydrant“) und des Thermomixers, dem im ländlichen Raum wie Eckernförde noch ein „Modell für Hausschlachtungen“ fehlt nach dem Motto „Vieh vorne rein, Frikadelle hinten raus“.

Herrlich die privaten Enthüllungen aus seiner Kindheit mit Bravo, Bonanza-Rad oder dem tumben („ein ganz stumpfes Messer“), aber starken, ausschließlich Fleisch essenden Mitschüler Kubiak, der ihm seinen geliebten, hart erarbeiteten Flummi auf Nimmerwiedersehen in den Himmel jagt, sich später aber als intellektuell angehauchter Bursche mit reichen Zitatenschatz von Lincoln bis Aristoteles entpuppt. Und zwischendurch immer wieder Gefrotzel mit dem Publikum: „Husten Sie mal richtig ab – alles raus, was keine Miete zahlt!“, riet er einer hüstelnden Dame. Nur eine von vielen netten Aufmerksamkeiten, die er seinem Publikum in der ausverkauften Stadthalle zuteil werden ließ. Sträter schaffte es trotz diverser Abschweifungen sogar noch, sein Afrika-Reisebuch vorzutragen. Da sein Koffer verloren ging und Ersatzklamotten fehlten, stank er wie ein Kaffernbüffel. Den Kauf einheimischer Kleidung lehnte er ab, um nicht auszusehen wie „ein Aborigine im Dirndl“.

Um 22.50 Uhr hatte er fertig. Anständige Maloche. Die 27 Euro Eintritt hat er locker abgearbeitet, 600 Leute haben teilweise bis zur Erschöpfung abgelacht. Das Kieler Metro-Kino im Schlosshof hat Eckernförde einen einzigartigen Abend beschert.