Rüdiger Ivers König der Gelben Westen

Das ist äußerst selten in der Geschichte der Bürgerschützengilde von 1570, wegen der gelben Westen auch Gelbe Westengilde genannt. Zum vierten Mal war es Kelvin Stapelfeldt, der den Königsschuss abgab. Im vergangenen Jahr hatte Stapelfeldt seine Eltern zum Königspaar geschossen. Bereits 2004 und 2010 war er ebenfalls der Königsmacher. Um 18.30 Uhr hatte der Barkelbyer gestern den entscheidenden Schuss getan und damit Rüdiger Ivers (61) und seine Ehefrau Dagmar zum neuen Königspaar geschossen. Der neue König Rüdiger „der Financier“ Ivers löst Claus „der Flieser von Borby“ Stapelfeldt ab. Seit 35 Jahren ist die neue Majestät Mitglied in der Gilde.

Bei milden 18 Grad und mäßigen Winden aus Südwest haben gestern 30 Mitglieder der Gilde bis zum frühen Abend vom Schießzelt an der Strandpromenade vor dem Stadthallenrestaurant auf den Papagoyenvogel geschossen, um auf diese traditionelle Weise ihren neuen König zu ermitteln. Dabei hatten sie Glück mit dem Wetter. Ein drohendes Gewitter zog rechtzeitig wieder ab.

Seit 2000 ist Kelvin Stapelfeldt (44) Mitglied in der Gilde. Zwölf Jahre hatte er das Amt des Schützenmeisters inne. In diesem Jahr hatte Stephan Möller als neuer Schützenmeister erstmals die Aufsicht im Schießzelt. Geschossen wird traditionell mit historischen Scheibenbüchsen (Anfang des 20. Jahrhunderts) und mit Karabinern auf den prächtig verzierten Papagoyenvogel, den Kelvin Stapelfeldt seit 14 Jahren vor jedem Gildefest immer wieder neu baut und in den schönsten Farben verziert.

Insgesamt brauchten die 30 Schützen gestern 428 Schuss, bevor der Vogel, der in 38 Metern Entfernung auf einer Stange thronte, fiel. Im vergangenen Jahr waren es 420 Schuss. Zum Vergleich: Der Rekord mit den wenigsten Schüssen liegt bei 273 Schuss, im Jahr mit den meisten Schüssen mussten die Schützen sage und schreibe 780 mal auf den Gildevogel anlegen. „Man muss zur richtigen Zeit dran sein. Die Teile des Vogels müssen auch schon locker sitzen. Etwas Glück gehört auch dazu“, beschreibt Kelvin Stapelfeldt das Geheimnis seines Erfolges. Die einzelnen Teile des Papagoyenvogels müssen nach einer streng festgelegten Reihenfolge abgeschossen werden. Um 16.45 Uhr hatte ein Gildebruder bereits den Kopf samt Schnabel getroffen – ein Fehlschuss, der sofort geahndet wurde. Insgesamt gab es nach Mitteilung von Schützenmeister Möller fünf Fehlschüsse. Jeder wurde mit einer Tonne Bier (entsprechend 50 Euro für die Gildekasse) bestraft.

Die Könige der Gilde werden über eine verdeckte Liste ermittelt. Nicht etwa derjenige wird die neue Majestät, der dem Papagoyenvogel den Garaus macht, sondern derjenige, der auf dem Platz der Liste steht und auf den der Königsschuss gefallen ist. In einer abgeschirmten Sitzung im Stadthallenrestaurant ermittelte der Gildevorstand dann den neuen König, der auch einwilligen und zudem erreichbar sein muss. Im Ratskeller begrüßte der Vorstand die neuen Majestäten, bevor sie im Stadthallenrestaurant proklamiert wurden.

Aus Sicherheitsgründen war der betroffene Strandabschnitt gesperrt. Auch auf dem Wasser war eine Sperrzone eingerichtet worden, da die Geschosse bis zu 1600 Meter weit fliegen können. Trotzdem übersahen einige Boote und auch Jet-Skis die Sperrzone, so dass der Schießbetrieb, der um 14 Uhr begann, für rund eine Stunde ruhen musste. Soldaten der Marine und Mitarbeiter des THW kontrollierten auf der Seeseite mit je einem Sicherungsboot die Sperrzone. Sie sorgten auch für die landseitige Absicherung, wofür Schützenmeister Möller Marine und THW dankte. Nur so sei ein reibungsloser Ablauf gewährleistet gewesen.Am Sonnabend wird die neue Majestät auf dem Königsball würdig gefeiert.

